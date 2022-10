La rivelazione di Giaele De Donà e Antonino Spinalbese

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, e anche stasera protagonisti della serata sono stati Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Come ormai ben sappiamo sono diverse settimane che la modella e l’ex di Belen si sono avvicinati, e proprio la Vippona ha ammesso di essere particolarmente interessata al suo compagno di avventura. Ma non solo. Giaele ha infatti dichiarato che qualora non fosse sposata, con ogni probabilità con Antonino sarebbe già scoppiata la passione. Poche ore fa come se non bastasse i due si sono nascosti sotto le coperte, e in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto. Stasera così nel corso della diretta la De Donà e Spinalbese hanno vuotato il sacco e hanno svelato cosa hanno fatto sotto le coperte. A prendere per primo la parola è stato Antonino, che ha affermato:

“Avete visto movimenti anomali? Ma è normale, ci sono 12 gradi in camera da letto, ecco perché eravamo sotto le coperte”.

A fare eco alle parole di Antonino è stata Giaele, che parlando di quello che è successo sotto le coperte con Spinalbese ha aggiunto:

“Diciamolo, sono stati i soliti grattini che ci facciamo da 35 giorni”.

Se i piumoni della Casa potessero parlare… 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/HFeP4t1lSV — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 31, 2022

In molti nel mentre sono convinti che nei prossimi giorni tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese possa scoppiare finalmente la passione. Ma sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo.

