1 Parla l’ex di Antonino Spinalbese

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Antonino Spinalbese. Come qualcuno saprà qualche settimana prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7, l’ex di Belen è stato paparazzato insieme a Helena Prestes (che ha partecipato con Nikita Pelizon a Pechino Express). Tuttavia la conoscenza tra i due non è durata a lungo, e in queste ore a raccontare perché è finita la frequentazione è stata proprio la modella. Nel corso di un’intervista per FanPage così la Prestes ha svelato alcuni retroscena inediti. Queste le sue dichiarazioni:

“Perché è finita? Non eravamo pronti e non era il momento per noi due. Il mio ex stava cercando di tornare con me mentre ho conosciuto Antonino e credo che anche lui fosse ancora legato alla sua ex. In più i paparazzi ci seguivano tutti i giorni, non potevamo stare da soli, andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere. L’unico giorno in cui mi ha invitato a bere un caffè è stato quello in cui siamo stati beccati. Lui mi ha chiesto un bacio a stampo, mi ha detto: “Mi dai un beso?”. Era tre settimane che ci vedevamo e non avevamo mai fatto nulla”.

E ancora Helena Prestes continuando a parlare della conoscenza con Antonino Spinalbese ha aggiunto:

“Lo stesso giorno del bacio abbiamo deciso di interrompere il rapporto. Eravamo a un evento, lui ancora non mi aveva invitato a cena perché era sempre con gli amici, così io ho fatto i miei passi indietro. Non ci siamo più sentiti e sette giorni dopo è uscita la foto. Sono inca***a con lui perché non mi ha nemmeno chiamata per chiedermi se stavo bene. Lui ha già vissuto queste cose, io non sono abituata. Poi l’ho chiamato e ha fatto finita di niente. Ci sono rimasta malissimo”.

