NEWS

Andrea Sanna | 10 Dicembre 2022

GF Vip 7

Antonino Spinalbese lascerà il GF Vip

Lunedì Ginevra Lamborghini farà il suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia come ospite. Nonostante le tante polemiche, però, una fetta di pubblico sembra esserne felice. E di sicuro lo sarà anche Antonino Spinalbese che, spesso e volentieri, ha chiesto al GF Vip di riaverla lì con lui anche solo per un giorno.

Il reality, invece, pare voler fare le cose in grande e concedere addirittura una settimana a Ginevra. Qualche utente (i fan della ship in primis) temono però che Antonino Spinalbese non possa riabbracciarla.

Questo perché il vippone ha rivelato che lascerà momentaneamente il GF Vip 7. Motivo? Antonino Spinalbese deve fare un piccolo intervento per eliminare alcune cisti che gli arrecano del disturbo. Come da prassi, prima del suo ritorno a Cinecittà dovranno trascorrere 5 giorni (a causa della quarantena obbligatoria da rispettare).

Quindi ciò significa che i due vipponi non trascorreranno del tempo insieme? Come ipotesi sembra alquanto remota e non dovrebbe esserci tale pericolo. Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si incontreranno sicuramente, dato che la produzione sta facendo il possibile affinché l’imprenditore possa essere operato dopo l’uscita della giovane. E dato che la sorella di Elettra tornerà in Casa principalmente per lui sembra quasi impensabile possano farlo uscire proprio in quei giorni.

I fan dei GinTonic (questo il nome scelto per loro), quindi, possono tirare un sospiro di sollievo. Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini avranno modo di passare quantomeno una settimana insieme, salvo colpi di scena.

Unica cosa certa, al momento, come riportato anche da diversi fan del GF Vip sui social è che Antonino non sarà in Casa dopo l’uscita di Ginevra e non rientrerà dunque nelle solite dinamiche che tutti ormai conosciamo.

Le notizie sul Grande Fratello Vip 7 non sono finite qui. Ecco altre news interessanti sul reality di Canale 5…