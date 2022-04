Solo qualche giorno fa con un lunghissimo videomessaggio pubblicato sui social, Antonino Spinalbese ha raccontato di aver scoperto di avere una grave malattia autoimmune. Queste alcune delle sue dichiarazioni a riguardo:

“Dopo una giornata a tenere in braccio la mia piccola Luna inizio a sentire un forte dolore alla parte alta dell’intestino. Pensavo a un po’ di fatica. D’altronde tenere i bambini è piuttosto faticoso, più di quanto si possa pensare. Ma quei dolori non si fermano. Anzi fa sempre più male, passano 2 giorni 3, 4, non passa. È un dolore continuo che inizia a diventare lacerante così mi reco in ospedale per capire cosa mi stesse accadendo. Mi ricoverano all’istante. Partono gli accertamenti tra radiografie, prelievi e medici taciturni. Arriva il responso, ho una grave malattia autoimmune. Un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita”.