Antonino Spinalbese, il racconto choc sul padre che si è suicidato (VIDEO)

1 Antonino Spinalbese a cuore aperto sulla morte del padre

Ieri nella Casa del Grande Fratello c’è stato un momento davvero toccante che ha visto protagonista Antonino Spinalbese. In giardino il vippone ha deciso di aprirsi con alcuni dei suoi compagni di avventura, quali ad esempio Luca Salatino, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi. In particolare, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha voluto raccontare un avvenimento molto importante e difficile della sua vita: la morte del padre.

Sappiamo già che i genitori di Antonino si erano separati quando lui era ancora un ragazzino, a causa dei vari tradimenti del padre nei confronti della madre. Quindi lui è cresciuto molto in fretta ed è stato anche un punto di riferimento in casa sia per la madre che per le sorelle minori. Proprio questo suo essere un punto di riferimento lo hanno portato a vivere un momento traumatico quando appunto il padre è venuto a mancare.

Agli altri vipponi Spinalbese ha raccontato il giorno in cui è venuto a sapere della morte del padre. Era un 15 gennaio, lui stava dormendo e la madre, “presa dal suo choc, da un’estrema paura”, è andata a svegliarlo dicendogli che il padre era morto. Si capisce che è una notizia forte. Antonino infatti ha spiegato: “Quando entro in quella visuale e penso anche al fatto che io stessi dormendo, mi ha praticamente scioccato la vita futura. Mia madre aveva cercato di sfogarsi in una maniera un po’ strana, ma solamente perché io le ho fatto sentire sempre un po’ questa forma di padre-famiglia. E quindi è come se l’avesse voluta trasferire a me”.

Antonino Spinalbese è andato avanti raccontando anche il momento in cui hanno scoperto cosa era davvero successo a suo padre. Dopo la notizia, si trovava a tavola lui con la madre e le sorelle e, senza chiedere su come era venuta la morte, si erano messi in auto per andare a Parma dove l’uomo viveva. Si sono quindi diretti all’obitorio e qui hanno saputo che il padre si era suicidato. Ecco il video in cui racconta tutto:

Sto un po’ piangendo ok pic.twitter.com/InBzPbyrLp — creestina (@creeestina) October 7, 2022

Possiamo solo immaginare quanto sia stato sconvolgente per lui e in questo racconto si può percepire tutto il dolore che ha provato.

