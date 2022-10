1 GF Vip: Antonino Spinalbese minaccia di lasciare

Antonino Spinalbese dopo l’uscita forzata (causa espulsione) di Ginevra Lamborghini sembra aver subito il colpo. Soprattutto dopo il confronto avuto ieri con l’ex concorrente in giardino insieme a tutti gli altri vipponi. L’imprenditore nella notte si è lasciato andare a particolari confidenze in compagnia di alcuni coinquilini. Qui ha manifestato il suo malessere nel dover proseguire questo cammino senza Ginevra.

Addirittura nella mente di Antonino Spinalbese si sarebbe fatta largo l’idea di lasciare il Grande Fratello Vip, uscire e così conoscere meglio Ginevra Lamborghini, alla quale si dice particolarmente affezionato. Per lui dopo questo incontro sembra essere cambiato tutto, tanto da meditare l’ipotesi di tornare alla vita di tutti i giorni. A detta sua l’intenzione di Ginevra nell’esprimere i concetti era molto diversa rispetto a quella di Gegia, che secondo lui avrebbe dovuto ricevere lo stesso tipo di trattamento (squalifica):

“Comunque anche su quello che è successo con Marco ci sono casi diversi. Ora non è che perché io sono dalla parte di Ginevra non riesco a dare giudizi sensati. Gegia ha detto delle cose con un’intenzione più forte. Quindi ci sta che uno nomini Gegia”, ha detto Antonino Spinalbese.

Nino che giustamente sta ancora nero per la differenza di trattamento, Ginevra non aveva una brutta intenzione, Gegia sí #gintonic pic.twitter.com/mgKNfXrvjV — Chiaro_di_Luna (@Chiaro_di_Luna4) October 6, 2022

Successivamente Antonino Spinalbese ha fatto una rivelazione sorprendente. Il vippone ha confessato di non essere sicuro di voler resistere fino a lunedì e ha voluto essere molto sincero sul volere o meno restare a lungo nella Casa. Antonino ha ammesso come fino a ora non ha avuto problemi perché nel suo “habitat”: “(…) Stavo da dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”.

Ha spiegato Antonino Spinalbese, che già nei giorni scorsi si è schierato dalla parte di Ginevra Lamborghini scatenando però qualche polemica…