Si torna a parlare di Belen Rodriguez nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Antonino Spinalbese si è ritrovato in chiacchiera con la neo arrivata Oriana Marzoli e Alberto De Pisis e ha discusso insieme a loro della fine della relazione avvenuta con la showgirl argentina. I due, curiosi, hanno posto qualche domanda senza entrare troppo nei dettagli.

Così Antonino Spinalbese ha detto quando sarebbe finita la relazione tra lui e Belen Rodriguez (senza mai menzionarla esplicitamente), rivelando proprio il mese esatto: “Vabbè… Sì dicembre!”, ha spiegato sottolineando più volte la frase. Oriana Marzoli pensava probabilmente che l’avesse detto così per dire. L’hairstylist ha confermato la sua versione, mentre Alberto De Pisis l’ha bloccato: “Non diamo troppi riferimenti temporali”. A riguardo, però, il vippone non sembra esserne per nulla preoccupato, anzi. Ha risposto con un sarcastico: “Eh vabbè amore mio, ma son problemi suoi non miei”. Da queste affermazioni Oriana e Alberto hanno capito ci fosse qualcosa sotto.

Antonino dice quando è finita con Belen.



Alberto: “Non diamo troppi riferimenti temporali”

Antonino: “Eh vabbè amore mio, ma son problemi suoi non miei”



A BREVE ARRIVERÀ ANCHE LA DIFFIDA DI BELEN AD ANTONINO #gfvip pic.twitter.com/aqob2zUhZ6 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 6, 2022

Ma non è finita qui. Perché ci sarebbero degli altri momenti in cui Antonino Spinalbese parla con Oriana Marzoli di Belen Rodriguez, come mostrato in questo video sottostante. Dalle immagini vediamo i due concorrenti parlare in codice quasi per non farsi capire, ma il riferimento sembra essere piuttosto chiaro. Questo perché poi il vippone parla anche di sua figlia, come si apprende dall’audio.

AUDIO GATE 👂👂



Isolate gli altri e concentratevi su Nino e Oriana, parlavano di Ginevra se non sbaglio e lui dice a gesti che non può parlare e sta zitto e le sussurra all'orecchio che non può dire che l'ha baciata (??) CONFERMATE? #GFVIP #donnalisi pic.twitter.com/8TlLcqL3wF — 🥀SallyCamminaPerStrada (@IFedrigos) November 6, 2022

Ma non solo, perché sul finire, Antonino Spinalbese si è fatto scappare una frase che ora sta facendo il giro del web. L’imprenditore ha infatti detto: “Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino”. A dimostrazione di questa affermazione anche l’audio isolato…

“Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino”



VEDO GIÀ IN ARRIVO UN’ALTRA DIFFIDA DA BELEN AD ANTONINO 🍿#gfvip pic.twitter.com/T56xOXc9fg — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 6, 2022

Cosa avrà voluto dire con queste parole Antonino Spinalbese e quale sarà la reazione di Belen Rodriguez a queste parole? Ricordiamo che il vippone non è la prima volta che parola di lei. Continua…