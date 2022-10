La gaffe di Antonino con Giaele

Durante la festa di ieri Antonino Spinalbese si è ritrovato a chiacchierare in disparte in giardino con Giaele De Donà. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno affrontato svariati argomenti, quando a un certo punto la vippona l’ha stuzzicato e non poco: “Ti piaccio, però visto che sono sposata non ti sbilanci”, ha detto con sicurezza Giaele. Parole queste che hanno spiazzato, ma neanche troppo Antonino.

Inizialmente Antonino Spinalbese si è lasciato andare a una grassa risata e ha scosso la testa divertito, mentre Giaele ha continuato a stuzzicarlo sulla questione. A quel punto l’hairstylist ha interrotto la De Donà per fare un suo discorso, ma ha commesso una gaffe: “Ti dirò Gine….”. Subito Antonino si è reso conto di aver sbagliato il nome della coinquilina e ha cercato di correre ai ripari.

“No, non voglio parlare, non parlarmi più dopo questa. Dopo questa non rivolgermi più la parola. Non dirmi niente, non mi interessa”, ha detto Giaele facendo la parte dell’offesa. Antonino Spinalbese però non ha voluto darle ascolto e ha proseguito il suo discorso spiegandole così il suo punto di vista: “La convinzione ti può far arrivare ovunque, quindi tu devi continuare ad averla”.

Dalla sua Giaele De Donà ha detto di essere convintissima, chiamandolo Marco per prenderlo in giro, mentre Antonino Spinalbese ha risposto ancora: “Ci sta, è giusto. Pensa che io qui ho scoperto che ogni settimana sono innamorato di qualcuno”. Esternazione questa che ha diviso il pubblico dei social.

Il siparietto chiaramente non è sfuggito e come dicevamo è diventato virale sui social e motivo di discussione tra i fan del Grande Fratello Vip. Una gaffe quella di Antonino Spinalbese che non voleva certo essere una provocazione. Si nota infatti che l’ha fatto in maniera del tutto involontaria.

Continua per altre news sul vippone, che recentemente ha parlato di Belen…

Le parole di Antonino Spinalbese su Belen e Stefano

Alcuni giorni fa Antonino Spinalbese in nottata ha a lungo parlato con Ginevra Lamborghini, ex concorrente del reality, e con lei si è sfogato. L’imprenditore ha avuto modo di tornare a dire la sua su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Non si sono ritrovati video di questo momento, ma il sito Biccy ha riportato la conversazione o meglio il monologo di Antonino in questa occasione. Queste le sue parole a riguardo:

“A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo. Lui (Signorini?) ci prova a parlarne ed è normale. Anche con me in puntata, ma che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso. Perché lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà. Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone significa metterla in difficoltà”, ha detto Antonino Spinalbese.

Successivamente il vippone ha dichiarato ancora a riguardo: “A me dà fastidio questa roba. Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà. Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione. Se avete notato io non la nomino mai per nome. Io posso anche discuterci dalla mattina alla sera, ma non parlo di lei qui. Io le porto tanto rispetto. E lo stesso tu con Elettra, fai come me. Tienila per te come cosa. Sei fragile e devi stare attenta. Brava, non farla strumentalizzare e non far fare chiacchiericcio”, ha chiosato.

Dunque l’intenzione di Antonino Spinalbese è quella di andare avanti per il suo percorso e non mettere in alcun modo in difficoltà la sua ex Belen Rodriguez che, come per sua stessa ammissione, la causa della rottura dipende da lui.

