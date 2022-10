1 Bonolis nonno bis

Oggi pomeriggio a Verissimo tra i tanti ospiti accolti da Silvia Toffanin abbiamo visto anche Paolo Bonolis. Il conduttore ha avuto modo di presentare il proprio libro, ma anche di raccontare qualcosa circa la sua vita privata. Come reso noto, infatti, il conduttore presto diventerà nonno per la seconda volta. Emozione grandissima per lui e l’intera famiglia, che ha voluto svelare in trasmissione.

La lieta news arriva dopo un videoclip in cui Stefano Bonolis ha mandato un saluto insieme alla sua dolce metà al padre Paolo Bonolis. Ed è proprio qui che ha parlato della grande attesa per la nascita del piccolo Sebastian. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Ecco l’annuncio di Paolo Bonolis: “Sì, questo in arrivo è un altro maschietto. Il primo si chiama Teodor, il secondo si chiamerà Sebastian. Poi se faranno una femmina la chiameranno Belle e ci daranno i diritti per i cartoni animati”, ha detto con la solita ironia che lo contraddistingue il presentatore. A proposito di questa bellissima notizia, Silvia Toffanin ha chiesto a Paolo Bonolis come si sentisse nel vedere i propri figli diventare genitori:

“È successa la stessa cosa dell’altra volta. Io sono contento. Lui (il figlio Stefano ndr) è felicissimo) come lo è stata felicissima Martina. È felicissima Candi. Di conseguenza contenti loro, lo siamo tutti. È una cosa bella. In me è più una gioia da felicità paterna che da nonno. Sì, sono nonno, senza dubbio, però…”, ha concluso il conduttore di Avanti Un Altro. (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO)

Nel corso dell'intensa chiacchierata con Silvia Toffanin, Paolo Bonolis ha detto qualcosa a proposito del suo rapporto con la moglie Sonia Bruganelli.