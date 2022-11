NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Novembre 2022

GF Vip 7

Ecco cosa avrebbe affermato Antonino Spinalbese

In questi giorni non si parla d’altro che di Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen infatti nella casa del Grande Fratello Vip 7ha attirato l’attenzione su di sé, per via delle sue conquiste. Inizialmente come sappiamo il Vippone si era avvicinato a Ginevra Lamborghini, con la quale sembrava esserci un interesse reciproco. Successivamente l’hairstylist ha legato con Giaele De Donà, che nel mentre ha fatto intendere che se non fosse stata sposata sarebbe potuto accadere qualcosa tra loro. Negli ultimi giorni però Antonino è rimasto colpito anche dalla nuova Vippona Oriana Marzoli, che due settimane fa ha varcato la porta rossa.

L’influencer spagnola tuttavia sembrerebbe aver fatto colpo anche su Daniele Dal Moro, dando il via a un triangolo che ha fatto discutere il web. Ieri sera come se non bastasse nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 7, Oriana ha fatto la sua scelta e ha così deciso di conoscere meglio l’hairstylist, col quale pare avere una certa sintonia, al punto che tra i due ci sono già stati dei baci. In queste ultime ore però è accaduto dell’altro che ha fatto discutere il web.

Numerosi utenti su Twitter infatti riportano cheAntonino Spinalbese avrebbe affermato di essere interessato a Oriana Marzoli, in quanto avrebbe notato una certa somiglianza tra l’influencer e la sua ex cognata Cecilia Rodriguez.

Il fuego con Oriana che gli ricorda pure la ex cognata, la storia proibita e impossibile con la donna sposata, l’age gap con Cri40, il devasto che scoppierebbe in Casa se nascessero gli antoanto……… PERCHÉ ANTONINO È COSÌ SHIPPABILE CON TUTTE???pic.twitter.com/TsMhkqRBw1 — Paola. (@Iperborea_) November 15, 2022

Sul noto social così decine di utenti hanno commentato l’accaduto, riportando le presunte dichiarazioni del Vippone. Non essendoci al momento un video che proverebbe il tutto però, la notizia potrebbe non essere veritiera.

Antonino si è intrippato con Oriana perché somiglia a Cechu io non ce la faccio più con quest’uomo pic.twitter.com/PSkzg1MsAB — SURREALE (@karsmj) November 15, 2022

Il pubblico intanto si sta già chiedendo cosa accadrà nei prossimi giorni tra Antonino e Oriana. I due avranno modo di conoscersi più a fondo? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul reality show di Canale 5, e non solo.