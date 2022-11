NEWS

Nicolò Figini | 15 Novembre 2022

Emma Marrone in queste ore ha scritto un simpatico commento sulla propria vita sentimentale. Ma partiamo dalla base del discorso per poi arrivare al cuore della questione. Nella giornata di oggi, 15 novembre 2022, sulla Terra siamo diventati ufficialmente 8 miliardi. Una crescita senza precedenti, secondo quanto riporta anche L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Pensare, infatti, che solo nel 1950 si contavano soltanto 2,5 miliardi di persone: “Risultato di un graduale aumento della durata della vita grazie ai progressi della sanità pubblica, dell’alimentazione, dell’igiene e della medicina“.

In appena 12 anni siamo saliti di un miliardo i abitanti sul pianeta Terra. In futuro assisteremo, comunque, secondo le stime a un rallentamento demografico. Ci vorranno circa 15 anni per raggiungere 9 miliardi. Le Nazioni Unite, inoltre, prevede un picco di 10,4 miliardi nel 2080 e una stagnazione fino alla fine del secolo. In tutto questo cosa c’entra la cantante? L’artista si è messa a scrivere un commento sotto un post in cui si annunciava il raggiungimento degli otto miliardi. Anche lei, come tanti altri, ha scherzato sulla sua vita sentimentale.

Cliccando QUI potete leggere: “E ci fosse uno che si fidanza con me“. Insomma, nonostante sia una persona molto conosciuta Emma Marrone è una ragazza come tante altre. Anche lei ha difficoltà in amore. L’unico ex noto è stato Stefano De Martino. Al momento non siamo a conoscenza di altre frequentazioni degne di note. Non appena avremo altre informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Ad oggi è chiaro che non stia uscendo con alcun ragazzo.

