1 La rivelazione di Antonio Medugno

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Antonio Medugno. Solo alcune ore fa infatti, durante un’intervista per RTL 102.5, il tiktoker ha parlato della frequentazione che ha iniziato con un’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. L’ex Vippone pur non svelando la sua identità ha speso parole molto belle per questa misteriosa ragazza. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Se è vero che mi sto sentendo e vedendo con una ragazza di Amici? Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così. La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Non mi sono mai frequentato con lei. Siamo amici. Abbiamo delle cose lavorative da fare. È una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica”.

Ma chi sarebbe l’ex allieva di Amici che starebbe frequentando Antonio Medugno? Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di Rosa Di Grazia. Solo qualche giorno fa infatti i due sono stati avvistati insieme a Roma. Ma non solo. Alcune ore fa infatti è giunta notizia che la ballerina e Andrea Piazza si sono lasciati e a svelarlo è stato proprio quest’ultimo che ha raccontato come Rosa avrebbe già voltato pagina. Queste le sue parole:

“Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia quindi non continuate ad assillarmi nei dm. Tra l’altro ho già sentito che si è già fatta un altra vita quindi vi chiedo di lasciarmi in pace. Tenetevi strette le persone che vi vogliono davvero bene. Imparate a distinguere i conoscenti dalle amicizie vere e ricordatevi che la famiglia è l’unica che non vi abbandonerà mai e che potete sempre contare su di essa nei momenti di down”.

