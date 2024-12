Il dottor Antonio Savanelli, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Chirurgia Generale all’Università degli Studi di Napoli Federico II, è un chirurgo estetico riconosciuto per i suoi servizi, in particolare nel distretto mammario e corporeo.

Le sue profonde abilità tecniche e scientifiche sono andate ampliandosi nel corso degli anni, e Savanelli ha avuto modo di entrare in contatto con molti professionisti da cui carpire i segreti.

Sempre interessato alle novità del mondo della chirurgia estetica con un’ottica internazionale, ha prestato la sua attività professionale presso importanti strutture ospedaliere tra Roma, Napoli, Rio De Janeiro e Curitiba, dove continua a collaborare.

La sua preparazione è oggetto di pubblicazioni a livello nazionale ed è offerta anche in qualità di consulente per il tribunale di Napoli.

Intervista ad Antonio Savanelli

Dottor Savanelli, come nasce la sua passione per la chirurgia estetica?

“La passione non è mai innata, nasce sempre dalle relazioni dall’ambiente che ti circonda e quando ti relazione con qualcuno che esprime e ti trasmette quella determinata passione, nel mio caso la medicina. Ho avuto la fortuna di essere nato in una famiglia di medici, per me è stata una cosa naturale, diciamo quasi automatica, e per questo devo ringraziare in primis mio padre Luigi”.

Quali sono gli interventi più richiesti?

“Nel vasto panorama attuale degli interventi estetici, il più richiesto nella mia pratica clinica è sicuramente quello della chirurgia mammaria, ma tra gli interventi più richiesti c’è anche la chirurgia del rimodellamento corporeo, con la gluteoplastica che si fa largo tra gli interventi e la rinoplastica”.

Qual è la sua idea di bellezza?

“L’idea di bellezza non può essere un canone standardizzato, il mio ideale è molto semplice: sono ovviamente favorevole al ritocchino, alla chirurgia, ma sempre con una grande nota di naturalità. Come dico sempre alle mie pazienti: dobbiamo avere i complimenti per un bel seno ma mai per un seno rifatto!”.

A proposito di protesi mammarie, lei è considerato un leader nel suo settore, con grandi riconoscimenti anche da parte di GC Aesthetics, qual è il suo segreto?

“Credo fermamente che un leader, un esperto vero nel settore, è colui che ha già fatto tutti gli errori in quel settore! Lo studio dell’anatomia al tavolo settorio, il confronto con i grandi nomi della chirurgia oltreoceano e soprattutto il non sentirsi mai arrivati, in questo campo è fondamentale”.

L’Effetto Savanelli è ormai un cult tra le sue pazienti, come nasce que- sta attribuzione?

“Effetto Savanelli nasce tanti anni fa, parlando con mia moglie Flavia a cena, entusiasta delle mille richieste che mi erano giunte, lei mi suggerì di non perdere la mia identità, quindi creammo questo hashtag e oramai è un brand. E devo ringraziare mia moglie per tutto questo”.

Tra i suoi pazienti figurano diversi VIP. Quali sono gli interventi di chi- rurgia estetica più richiesti dai per- sonaggi famosi?

“Sì, ho molti volti conosciuti tra i miei pazienti, ma ovviamente per motivi di privacy non posso farvi i nomi. Tra i vip sicuramente c’è la voglia di non invecchiare e di non cambiare troppo i tratti somatici, per non apparire diversi al loro pubblico, infatti la prima doman- da che mi pongono è: ‘Dopo l’intervento, si noterà la differenza?’ e poi ancora: ‘Quando posso tornare ad esibirmi in pubblico?'”.

Per concludere, dottor Savanelli, cosa può raccontarci dei suoi proget- ti futuri?

“Per quello che riguarda i progetti futuri ho tante cose in mente, però sono abituato a realizzarle prima e poi a parlarne, un po’ di sana scaramanzia non fa mai male (ride, ndr). Vi ringrazio per l’interessamento e per questa bella chiacchierata”.