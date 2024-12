Un altro grande ritorno al Grande Fratello direttamente dalla sesta edizione Vip. Infatti varcherà la porta rossa Eva Grimaldi, come annunciato in anteprima. Vediamo quindi tutti i dettagli su questa novità e cosa ci dobbiamo aspettare.

Al Grande Fratello torna una famosa ex concorrente: Eva Grimaldi

Secondo alcune indiscrezioni sembrava che il Grande Fratello dovesse chiudere in anticipo a causa dei bassi ascolti. E invece, per tutta risposta, il reality ha fatto entrare nuovi concorrenti tra famosi e non famosi. Proprio nella puntata di lunedì 2 dicembre sono entrati ben 6 concorrenti (due come uno solo).

Ma non finisce qui perché a quanto pare la produzione del GF ha intezione di far arrivare un altro personaggio che quella Casa la conosce molto bene. Come riporta Davide Maggio, infatti, entrerà molto presto al Grande Fratello Eva Grimaldi.

Vero nome Milva Perinoni, il pubblico del reality più famoso d’Italia la conosce molto bene non solo perché nota come attrice e showgirl, ma perché dentro quella Casa ci è già entrata. Si tratta del GF Vip 6 (lo stesso di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano per intendersi, e della stessa Monsè), ma vi rimase per sole tre settimane.

In quell’occasione, come detto, non lasciò molto il segno. Quindi adesso ci riprova con questa edizione che non sta convincendo molto il pubblico. Tra l’altro, come vi abbiamo precedentemente rivelato, entrerà preso al Grande Fratello anche un’altra grande concorrente di un’edizione però davvero molto fortunata e di successo. Parliamo di Stefania Orlando direttamente dal GF Vip 5. E oltre a lei, sempre dalla stessa edizione, arriverà anche Maria Teresa Ruta.

Ancora non sappiamo nulla però a quando è fissto il loro ingresso.