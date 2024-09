A Temptation Island arriva una scenata di gelosia di Antonio alla single Saretta e Titty non la prende bene

L’edizione autunnale di Temptation Island sembra una copia di quella estiva. Proprio com’è stato per Lino con Maika, adesso anche Antonio ha fatto una scenata di gelosia alla tentatrice Saretta che si è arrabbiata. Vediamo cosa è successo.

La gelosia di Antonio verso Saretta a Temptation Island

Arrivati alla terza puntata di Temptation Island le dinamiche che coinvolgono i protagonisti stanno andando avanti e accadono vari colpi di scena. L’appuntamento di stasera è partito parlando di Titty e Antonio che alcuni spettatori paragonano a Lino e Alessia dell’edizione estiva.

E a quanto pare quello che accade è molto simile. Infatti proprio stasera Antonio, che si è avvicinato tantissimo a Saretta, ha fatto una grande scenata di gelosia alla tentatrice. E tutta la scena Titty l’ha vista dopo essere stata chiamata nel pinnettu.

LEGGI ANCHE: Fedez criticato a Pomeriggio 5

Cosa è successo? In pratica a sera Saretta è andata a parlare con Antonio e lui si è mostrato molto scocciato e infastidito. Le ha quindi spiegato che il motivo è perché lei si è approcciata anche agli altri fidanzati e soprattutto, mentre lui la cerca con lo sguardo, lei non fa lo stesso. La tentatrice si è difesa dicendo che non è vero, ma il fidanzato di Titty è andato avanti con la sua gelosia.

Ma questo sta bruciato serio se pensa che alla tentatrice freghi di lui, pure la scenata di gelosia 🤦🏻‍♀️ #TemptationIsland pic.twitter.com/55LvYTTRXS — Iaia Trilli 🍉❤️‍🩹 (@IaiaTrilli) September 24, 2024

Al falò di stasera di Temptation Island Titty ha visto il continuo del confronto tra il suo fidanzato e la tentatrice, quando cioè lui è andato da lei dopo che Saretta se n’era andata scocciata. Dal video che abbiamo visto, in pratica Antonio ha detto a Saretta di essere interessato a lei. E quando la tentatrice gli ha detto: “Tu hai detto di non essere qua per trovare una fidanzata”. Lui ha risposto: “All’inizio era cosi”. Quindi ha fatto intendere che sta cambiando qualcosa.