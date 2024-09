Il dissing tra Fedez e Tony Effe non ha suscitato molta simaptia e anche a Pomeriggio 5 si è affrontato l’argomento. Myrta Merlino e i suoi ospiti si sono schierati dalla parte di Chiara Ferragni e hanno criticato duramente il suo ex marito e l’altro rapper suo “nemico”.

Le critiche di Myrta Merlino e i suoi ospiti a Pomeriggio 5 verso Fedez

La notizia degli ultimi giorni è il dissing che c’è stato tra Fedez e Tony Effe. Nel loro lanciarsi accuse, però, hanno tirato in ballo anche terze persone, tra cui Chiara Ferragni e i suoi figli Leone e Vittoria. Ma non solo, in generale hanno usato termini molto offensivi e sessisti che sono stati al centro di varie polemiche social.

Dopo il servizio, molto critico, negli studi di Pomeriggio 5 Myrta Merlino e i suoi ospiti (Cesara Buonamici, Rosanna Cancellieri, Stefania Orlando e Davide Maggio) hanno commentato. E in tutto ciò che hanno detto, si può dire che si sono trovati completamente d’accordo nella condanna ai due rapper e poi in particolare a Fedez (vista la canzone completamente dedicata in maniera negativa all’ex moglie).

LEGGI ANCHE: La curiosa richiesta dei fan di Niky Savage e la reazione della fidanzata

La conduttrice ha espressamente detto che Chiara Ferragni è una vittima di questo dissing fatto di sessismo e maschilismo. Cesara Buonamici ha aggiunto anche la questione figli, gettati in mezzo alla “guerra” dei due rapper. “Due stolti”, ha sentenziato Rosanna Cancellieri.

Poi c’è stato il collegamento con il giornalista in diretta da Milano che ha raccontato di aver intercettato Fedez questa mattina, ma lui si è dileguato. “Fedez ha fatto bene a scappare perché in questo momento è bene che si nasconda”, ha detto Stefania Orlando. Mentre Davide Maggio ha detto che secondo lui il rapper “continua a sfruttare la moglie a fini promozionali”.