Aprile è il mese delle patate novelle: ricetta dell’insalata di polpo

Cucina

Redazione | 31 Marzo 2023

La primavera è alle porte, e insieme al bel tempo tornano le patate novelle Selenella.

Con quasi due mesi di anticipo sul le altre produzioni, le prime a maturare nell’anno nuovo sono quelle protette dal sole e dal calore della Sicilia, una delle regioni in cui le coltiviamo.

Dalla buccia sottile di color paglierino e dal sapore delicato, le novelle hanno tutta la qualità delle patate Selenella. Altamente digeribili, ricche di amidi, vitamine e sali minerali, fonte di selenio che è un antiossidante alleato della nostra salute.

Dolci e sfiziose, queste morbide patate a pasta gialla sono ideali per ricette come l’insalata di polpo con patate e olive.

Ricetta insalata di polpo con patate e olive

Ingredienti

un polpo di circa 800 g

4-5 patate Selenella Novella

una manciata di olive

succo di un limone grande

olio EVO

uno spicchio d’aglio

prezzemolo

peperoncino

sale q.b.

Procedimento

Prendete il polpo e mettetelo in una pentola con un po’ di olio, ma senza acqua. Accendete il gas e coprite con il coperchio, dopo 10-12 minuti potete vedere che avrà rilasciato molto liquido che basterà per farlo cuocere.

Lasciate cuocere per circa 40 minuti: il liquido inizierà a ritirarsi, il polipo assumerà un colore rosso brillante, quasi caramellato. Lasciatelo raffreddare nella pentola coperta. Le fibre si inteneriranno ancora.

Lavate bene le patate e mettetele a cuocere in una pentola piena d’acqua leggermente salata. Fate cuocere per circa 40-45 minuti in pentola tradizionale o comunque fino a quando infilzando le patate con i rebbi di una forchetta questi non incontreranno più resistenza.

Dopo aver sbucciato le patate tagliatele a pezzi insieme al polpo, mettete il tutto in una pirofila e condite con il succo del limone, olio e trito di aglio e prezzemolo. Fate insaporire almeno per un paio d’ore, poi servite.