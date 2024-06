A fare il tifo per Aras all’Isola dei famosi c’è un fan d’eccezione e cioè l’interprete di Fikret in Terra Amara

Per la Finale dell’Isola dei famosi 2024 Aras ha un sostenitore d’eccezione, un collega anche lui molto amato dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Furkan Palali, col quale ha recitato in Terra Amara. L’attore turco ha invitato tutti a votare il suo collega al televoto per salvarlo e farlo andare avanti.

Furkan Palali di Terra Amara sostiene Aras all’Isola dei famosi

Inizia la Finale dell‘Isola dei famosi e scopriremo chi sarà il vincitore dell’edizione 2024 condotta da Vladimir Luxuria. Come abbiamo visto, nella scorsa puntata, quella di domenica, sono finiti in nomination Aras ed Edoardo Franco.

Per i due naufraghi, quindi, è partito il televoto e il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare e far continuare nella corsa alla vittoria. Dobbiamo dire che Aras è molto amato dal pubblico per aver recitato in Terra Amara, soap opera turca apprezzatissima in Italia.

Ecco, a fare il tifo per lui c’è un sostenitore d’eccezione, un collega anche lui molto amato dal pubblico italiano. Si tratta di Furkan Palali che ha voluto esprimero tutto il suo sostegno al collega invitando il pubblico a votarlo e a salvarlo. E così nelle storie del suo profilo Instagram ha condiviso un post di una pagina fan del naufrago in cui si invitava a salvarlo. E Furkan ha chiesto a tutti di seguire le indicazioni per il televoto e salvare l’amato attore.

Sarà riuscito a convincere il pubblico a salvare Aras? Certo che se gli attori di Terra Amara si mettono d’impegno potrebbero portare il collega alla vittoria del reality. Staremo a vedere.