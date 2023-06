Ariadna Romero sta insieme al fratello di Enrique Iglesias: nuovo amore per l’ex di Pierpaolo Pretelli

NEWS

Debora Parigi | 30 Giugno 2023

Ariadna Romero e Julio Igelsias sono una coppia

L’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli (nonché madre di suo figlio Leo), Ariadna Romero, ha un nuovo amore nella sua vita. A lanciare la notizia è stata una TV spagnola che ha pubblicato anche un video in cui l’attrice e modella è in giro mano nella mano con un personaggio molto noto. Stiamo parlando di Julio Iglesias, fratello minore del famosissimo Enrique.

Come mostra anche Amedeo Venza con la pubblicazione sul suo profilo Instagram di varie foto e del video in questione, la coppia non si nasconde più e si mostra in giro per la città. All’inizio si pensava che si trattasse di Enrique, poi è stato specificato che invece era il fratello. Tutto molto bello, ma ci sarebbe un retroscena in stile “corna” di Temptation Island.

A quanto pare, infatti, Julio era fidanzatissimo e avrebbe tradito la fidanzata proprio con Ariadna Romero. Questo almeno è quello che sappiamo stando ai gossip che girano dalla Spagna. Quindi prendete questa notizia con le pinze.

Tra l’altro, da poco tempo l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è trasferita con il figlio a Miami. La notizia fece molto preoccupare i fan di lui, poiché in questo modo Pierpaolo avrebbe visto meno il figlio. Ma fu proprio Ariadna a tranquillizzare e a mandare un bel messaggio all’ex: “Un grazie enorme al suo papà per la comprensione. Devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo: io comprendo i suoi momenti, le sue necessità, il suo lavoro in questo momento e lui comprende me, com’è giusto, sono la mamma di Leo”.

Tra l’altro usò delle belle parole anche su Giulia Salemi: “Ho sempre avuto il sostegno di Pier e il suo appoggio. Lui e Giulia Salemi sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo: il bambino era felice di ritrovare il suo papà. È scontato: ogni decisione presa è stata discussa e condivisa. Abbiamo un bell’equilibrio”.