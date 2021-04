1 Il retroscena di Arianna Gianfelici

Sono passati alcuni mesi ormai da quando Arianna Gianfelici ha dovuto lasciare la scuola di Amici 20, ad un passo dall’inizio della fase Serale. Come ricorderemo ad opporsi alla presenza della cantante all’interno del talent è sempre stato Rudy Zerbi, che in più occasioni ha espresso il suo pensiero negativo sull’allieva di Arisa. Dopo aver lasciato la trasmissione però Arianna ha ricevuto l’affetto e l’appoggio di migliaia di fan, e al momento si sta concentrando sui suoi prossimi passi.

Tuttavia qualche ora fa proprio Arianna Gianfelici è finita al centro dell’attenzione del web, per aver svelato un retroscena piccante su Enula Bareggi. Tutto è iniziato quando nel corso di una diretta sui social insieme a Ibla e Riccardo Guarnaccia, la cantante ha deciso di rispondere ad una domanda di un fan, che chiedeva se in casetta i concorrenti potessero fare del sesso. A quel punto Ibla ha risposto in maniera negativa ma Arianna ha ricordato un episodio che coinvolge proprio Enula. Queste le sue dichiarazioni:

“Si può fare sesso in casetta oppure no, visto che ci sono le telecamere? Proprio no. Io mi ricordo di quando Enula ha detto ‘Io manco posso fare niente, perché internet al bagno non mi prende’”.

Arianna svela un retroscena piccante su Enula pic.twitter.com/sb4eSnqlqJ — disagiotv (@disagio_tv) April 6, 2021

Dopo aver capito di aver fatto una gaffe, Arianna Gianfelici è stata immediatamente ripresa da Ibla, che ha invitato la sua amica a non parlare di persone assenti. Tuttavia le parole della cantante non sono passate inosservate e stanno facendo il giro del web.