Chi è Riccardo Guarnaccia di Amici 20? Età e Instagram

Riccardo Guarnaccia età e biografia

Scopriamo qualcosa in più su chi è Riccardo Guarnaccia, allievo ballerino di Amici 20 attraverso la sua biografia e la sua vita privata. Riccardo è nato a Misterbianco, un piccolo comune in provincia di Catania, dove vive ancora oggi, nel 2001. Ha quindi 19 anni di età.

Non conosciamo il giorno e il mese di nascita, quindi non sappiamo quale sia il suo segno zodiacale. Anche per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso sono informazioni non disponibili.

Bisogna dire che Riccardo è un ragazzo molto riservato, quindi non sono tante le informazioni a disposizione che lo riguardano. Sappiamo che ha frequentato la scuola media Padre Pio da Pietralcina, ma non ci sono informazioni per la scuola superiore.

Carriera

Purtroppo non vi sono nemmeno notizie sulla sua carriera da ballerino.

Quindi non conosciamo quando è iniziata questa passione, che scuola ha frequentato e a quali eventi legati alla danza ha partecipato. Dalle sue foto social possiamo dirvi che sicuramente a qualche gara ha partecipato, viste le foto.

Vita privata

Riccardo Guarnaccia si definisce una persona estremamente positiva e a volte addirittura folle. È una persona tenace e in grado di superare ogni ostacolo. Un suo grande problema è però la timidezza e l’essere introverso e ciò lo porta ad avere difficoltà ad esprimere a parole quello che pensa.

Come detto, è un ragazzo riservato e quindi non ci sono notizie riguardo la vita privata o eventuali relazioni. Parlando però proprio di amore, lui stesso su Instagram ha scritto che gli piacerebbe vivere negli anni ’40 perché i sentimenti avevano tutta un’altra importanza, dove l’amore iniziava a 14/15 anni e non finiva più.

Riccardo ha inoltre raccontato di essere un grande fan di Gazzelle, di adorare gli aforismi di Francesco Sole e che ama la musica di Riki, che lo ha aiutato molto.

Dove seguire Riccardo Guarnaccia: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Riccardo Guarnaccia, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che conta più di 6 mila follower.

Troviamo l’account ricco di sue foto mentre balla. E lo fa davvero in qualsiasi luogo possibile, anche al mare.

Ma non mancano anche scatti di vita quotidiana, tra mare e serate in compagnia.

Riccardo Guarnaccia ad Amici 20

Sabato 14 novembre è iniziato ufficialmente Amici 20! La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi era attesissima dal pubblico, e finalmente abbiamo fatto la conoscenza della nuova classe. Ad ottenere un posto nella scuola più ambita d’Italia è stato anche Riccardo Guarnaccia, che è riuscito a conquistare un banco tra quelli disponibili.

Parlando dei professori, per il canto ritroviamo Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, mentre la new entry è Arisa. Per il ballo, invece, ci sono ancora una volta Alessandra Celentano e Veronica Peparini, mentre la new entry è Lorella Cuccarini.

Gli allievi di Amici 20

A partecipare ad Amici 20 ci sono al momento 15 concorrenti.

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Riccardo Guarnaccia ad Amici 20.

Il percorso di Riccardo Guarnaccia

Nella puntata di sabato 14 novembre Riccardo Guarnaccia, dopo aver superato i casting, si è esibito con una coreografia che ha soprattutto convinto i professori Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

La maestra Alessandra Celentanto, invece, non è rimasta totalmente convinta. Ma Riccardo le ha espressamente detto che la farà ricredere.

Il Guarnaccia è quindi ufficialmente un allievo della scuola di Amici 20 e ha iniziato così il suo percorso con gli allenamenti.

IN AGGIORNAMENTO…

