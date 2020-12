Chi è Arianna Gianfelici di Amici 20? Età e Instagram

Conosciamo tutte le news e curiosità su Arianna Gianfelici, cantante di Amici 20: l’età, la vita privata, il suo percorso nella scuola e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Arianna Gianfelici

Nome e Cognome: Arianna Gianfelici

Data di nascita: 30 luglio 2001

Luogo di Nascita: Fabrica di Roma (Viterbo)

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: Studentessa, aspirante cantautrice/ cantante

Fidanzato: la cantante di Amici 20 dovrebbe essere single

Figli: Arianna non ha figli

Tatuaggi: Arianna ha tanti tatuaggi, tra questi un microfono e un cuore con dei fiori sul braccio destro. Sul braccio sinistro, invece, ha una frase come sua sorella. (Fonte chiecosa)

Profilo Instagram:@arianna_gianfelici

Arianna Gianfelici età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Arianna Gianfelici? La cantante di Amici 20 è nata a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, il 30 luglio 2001, sotto il segno del Leone. La sua età dunque è di 19 anni. Non conosciamo invece quella che è l’altezza o il peso.

Tra le altre informazioni della sua biografia sappiamo che ha una sorella di nome Aurora (che ha 21 anni) ed è molto legata alla sua mamma, che spesso mostra anche sui social.

La musica è da sempre il sogno più grande di Arianna.

Vita privata

Non si hanno grandissime informazioni circa la vita privata di Arianna Gianfelici. Come da lei stessa raccontato, però, siamo a conoscenza della scomparsa di suo papà, a causa di un terribile incidente stradale. Questo episodio ha inevitabilmente cambiato la vita della cantante di Amici 20.

Proprio con suo padre ha avuto spesso un rapporto contrastante per via della sua passione per la musica. Lui non credeva troppo nelle sue doti artistiche. Ma siamo certi che ora, sarebbe davvero orgoglioso di lei.

Che altro sappiamo della sua vita privata? Al momento non siamo in grado di dirvi se Arianna di Amici 20 sia o meno fidanzata, crediamo dunque sia single. Magari proprio grazie al programma scopriremo qualcosa in più.

Dove seguire Arianna Gianfelici: Instagram e social

C’è la possibilità di seguire Arianna Gianfelici sui social? Grazie ad una piccola ricerca siamo in grado di dirvi che la cantante di Amici 20 ha un profilo ufficiale su Instagram, che ha già un bel numero di follower.

Il suo account ufficiale è davvero molto curato e sono presenti tantissimi scatti che la ritraggono protagonista, tra cui alcuni dedicati anche al suo ingresso nella scuola.

Nella piattaforma pubblica spesso anche cover di alcuni famosi brani degli artisti più importanti del panorama musicale e condivide questa sua grande passione con i fan.

Arianna Gianfelici ad Amici 20

Tra i concorrenti di questa edizione di Amici 20 (che si tiene nel rispetto assoluto delle norme anti Covid-19) troviamo anche Arianna Gianfelici. La cantante di questa edizione del talent show non ha mai preso lezioni di canto. È autodidatta e questa è per lei una grandissima occasione.

Nonostante tutto, però, si mostra piuttosto volenterosa di imparare e determinata. Ecco quanto ha raccontato al suo ingresso nella scuola:

“Mio papà non credeva nel mio sogno di cantare. Poi un giorno, poco prima di un incidente, ero a un concorso e cantavo “Destinazione paradiso”. L’ho visto sotto al palco e quando ho finito mi ha detto “Adesso ho capito veramente quello che ti piace fare”.

Proprio ‘Destinazione Paradiso’ di Gianluca Grignani, è il brano che ha deciso di presentare durante la prima puntata del programma, quando poi ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 20.

I concorrenti di Amici 20

Sono 15 in totale i concorrenti di questa edizione di Amici 20. Come di consueto li troviamo divisi in due categorie: canto e ballo. Una delle prime novità di questa edizione è che non gareggeranno più a squadre, ma singolarmente.

Ogni cantante e ballerino dovrà dunque concentrarsi sul proprio percorso e fare del proprio meglio per poter raggiungere l’ambita maglia del Serale. Fin da subito, infatti, verranno messi in discussione e dovranno dunque fare molta attenzione sul loro futuro nell’Accademia.

Ma conosciamo tutti i cantanti e i ballerini in gara…

Cantanti

Sono 10 in totale i cantanti di questa edizione. Ecco l’elenco completo di tutti i protagonisti:

Ballerini

Tra i ballerini di Amici 20, invece, ritroviamo i seguenti concorrenti:

Chi sono invece i professori che fanno parte dell’edizione numero 20 di Amici di Maria De Filippi?

I professori di Amici 20

Qualche novità ad Amici 20 anche per quel che riguarda il cast. Oltre all’addio di Andrea Muller tra i professionisti, ci sono anche alcuni professori come Timor Steffens per il ballo e Stash dei The Kolors che hanno abbandonato.

Maria De Filippi, per tale ragione, ha virato sui seguenti insegnanti. Per il canto:

Mentre invece per il ballo:

Il percorso di Arianna Gianfelici ad Amici 20

Il 14 Novembre 2020 Arianna Gianfelici ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 20.

A scegliere di lavorare insieme a lei è Rudy Zerbi. Non si è detta dello stesso avviso, invece, Anna Pettinelli. Seppur ha riconosciuto il suo talento, ha preferito virare su altro Arisa.

Il suo percorso, però, non è iniziato nel migliore dei modi. La cantante, infatti, rischia un provvedimento disciplinare poiché non si è presentata alla sua prima lezione di canto, nonostante sia stata richiamata anche dai suoi compagni.

Cosa succederà ora? Arianna rischia davvero di dire addio al suo sogno anzitempo? A fare chiarezza è stata la stessa Gianfelici sui social, che ha spiegato come sono andate realmente le cose:

“Riguardo il daytime è stato tutto chiarito. Non sono rimasta a dormire per pigrizia, ma perché stavo male, ma non è stato detto. La produzione sa la verità e anche i miei compagni. Non sono stata punita o mandata a casa, perché ripeto non è stata una cosa fatta per pigrizia o per stupidità, ma per motivi seri. Del resto siete liberi di pensare ciò che volete”.

Questione chiusa, insomma!

Riassunto puntate

Arianna si è rifiutata di cantare le cover proposte da Rudy per fare un suo inedito. Il suo giudizio però è stato lasciato in sospeso. La cantante infatti non ha ricevuto un buon giudizio dalla sua maestra di canto che ha sottolineato lo scarso impegno. Zerbi si prenderà del tempo e deciderà se lasciarle il suo banco o mandarla via.

La scelta è stata drastica: Rudy ha deciso di smettere di lavorare con lei, che ha deciso di andare a trovare supporto in Arisa.

Novella 2000 © riproduzione riservata.