Chi è Ariete? Età, vero nome, altezza, canzoni e Instagram

Andrea Sanna | 1 Maggio 2024

Cantautrice giovanissima, ma di grande talento. I suoi brani hanno un’impronta malinconica e uno stile unico. Diventata ben presto una delle artiste di riferimento per la nuova generazione, conosciamo meglio chi è la cantante Ariete. Dal suo vero nome ed età, per passare alle sue canzoni più famose e dove poterla seguire con Instagram per non perdervi nemmeno una news.

Chi è Ariete

Nome e Cognome: Arianna Del Giaccio (in arte Ariete)

Data di nascita: 27 marzo 2002

Luogo di nascita: Anzio (Roma)

Età: 22 anni

Altezza: informazioni non disponibili

Peso: informazioni non disponibili

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantautrice

Fidanzata: Ariete dovrebbe essere single

Tatuaggi: Ariete ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @iosonoariete

Profilo TikTok: @iosonoariete

Profilo Twitch: sono_ariete

Ariete età, vero nome e altezza

Aprire la biografia di Ariete cona alcune curiosità sul suo conto. Il vero nome della cantante è Arianna Del Giaccio, è nata ad Anzio (in provincia di Roma) il 27 marzo del 2002. Quindi se vi state chiedendo quanti anni ha Arianna Del Giaccio? La sua età è di 22 anni.

Per quanto riguarda altezza e peso non abbiamo informazioni.

Qualcuno probabilmente vorrà sapere perché Arianna ha scelto un nome d’arte così originale che, nemmeno a dirlo, corrisponde al suo segno zodiacale. Lei a Sorrisi e Canzoni ha svelato: “Se devo essere sincera non avevo altre idee. Ho immaginato ‘Se dico vado al concerto di Ariete suona bene?’ Direi di sì, preso”.

Dove vive Ariete? A Roma, dopo aver vissuto per tanti anni ad Anzio. Da sempre appassionata di musica, come precisato nel paragrafo dedicato alla carriera, oggi è una delle giovani artiste più apprezzate nel panorama musicale italiano.

Vita privata

Della vita privata di Ariete non si conosce granché. Sappiamo però che la cantante è molto legata alla sua famiglia e che ha un fratello.

Proprio quest’ultimo, più piccolo di lei, ha avuto problemi di salute e i suoi genitori si sono dovuti concentrare maggiormente su di lui, tra ospedali e terapeuti.

A 14 anni ha ricevuto il suo primo motorino dai genitori, i quali le hanno dato piena fiducia: “A loro non rimprovero nulla, lo dico sempre alla mia psicologa. La libertà data dalla mia famiglia mi ha permesso di sviluppare una forma di intelligenza più empatica e sottile”, ha svelato a Cosmopolitan.

Di sé dice di essere una persona spigliata, per nulla timida, dal carattere forte e determinata come suo padre.

Apertamente omosessuale dall’età di 14 anni, Arianna Del Giaccio ha vissuto una relazione con Jenny De Nucci. Sebbene per un periodo le due ragazze abbiano cercato di depistare il gossip, sono state poi loro stesse a comunicare la storia durante una diretta su Twitch.

Sempre dai social, poi, è giunta la notizia della rottura. C’è però chi spera ancora in un ritorno di fiamma. Oggi Ariete è fidanzata? Al momento non abbiamo informazioni a riguardo, perché la cantante tiene molto alla sua privacy.

Dove seguire la cantante Ariete: Instagram e social

Se siete fan di Ariete o l’avete scoperta da poco e ne siete rimasti colpiti, non potete non seguirla sui social. Ma in quali piattaforme possiamo trovare la giovane artista? Da Facebook (ma non sappiamo se sia effettivamente la sua pagina ufficiale o gestita fa fan) a Twitter, per passare a Instagram, TikTok e Twitch.

La cantante è davvero molto attiva sui social, dove parla di tutto ciò che la riguarda (lavorativamente parlando), ma ama anche raccontare le sue giornate, senza entrare troppo nei particolari perché davvero molto riservata.

Per chi non lo sapesse Ariete ha anche un canale Twitch, dove di tanto in tanto si diverte a fare delle live e fare quattro chiacchiere con i propri fan.

Carriera

La carriera di Ariete, seppur giovanissima vanta davvero tante soddisfazioni. Che genere musicale fa? Partiamo con il dire che è tra le artiste più apprezzate dell’indie pop italiano. Ma com’è diventata famosa?

Cantautrice e compositrice a soli 8 anni ha iniziato a studiare chitarra e pianoforte, questo l’ha via via portata a scrivere le prime canzoni. Giovanissima, nel 2019 ha partecipato alla 13esima edizione di X Factor, senza però ottenere il successo sperato.

Poi la pubblicazione del brano Quel bar e 1/12. L’anno successivo Ariete è entrata a far parte dell’etichetta discografica Bomba Dischi, che le ha permesso di pubblicare il primo EP, Spazio, composto da 6 brani. Qui troviamo anche la collaborazione con Drast degli Psicologi.

Via via negli anni sono usciti altri brani, come vedremo, e ha collezionato diverse collaborazioni con diversi colleghi, fino a che nel 2022 non è arrivata l’occasione per la pubblicazione del primo disco, Specchio.

Chi è il produttore di Ariete? Nel progetto musicale più recente, pubblicato a giugno 2022, dal titolo Tutto (con te), vediamo come produttore Erin dei bnk44. Nel 2022 viene confermata la partecipazione di Ariete a Sanremo 2023, con il brano Mare di guai. La canzone, come vedremo, è stata scritta insieme a Calcutta e vanta la produzione di Dardust.

Ariete a X Factor

Durante la 13esima edizione di X Factor abbiamo visto tra i partecipanti ai casting anche Ariete. La cantante, però, è stata eliminata durante i Bootcamp.

Nonostante questo, però, Arianna Del Giaccio non si è mai fermata e ha continuato a fare musica, tra progetti personali e collaborazioni.

Album e canzoni

All’attivo attualmente Ariete ha un solo album pubblicato nel 2022: Specchio. In precedenza, invece, vanta una raccolta (uscita nel 2021) che prende il suo stesso nome d’arte e due EP usciti invece nel 2020: Spazio e 18 anni.

In carriera Ariete, seppur giovanissima, ha portato al successo tante canzoni e collaborazioni. Questi i singoli pubblicati:

2019 – Quel bar

– 01/12

2020 – Riposa in pace (feat. Drast)

– Venerdì

– 18 anni

2021 – L’ultima notte

– L

– Club

2022 – Castelli di lenzuola

– Tutto (con te)

2023 – Mare di guai

Ha partecipato come ospite, invece, nei seguenti pezzi:

2020 – Tatuaggi (Psicologi)

– Aries (Sir Prodige)

2022 – Capelli blu (Tenth Sky)

– Umore (Psicologi)

Tra le altre collaborazioni di Ariete vediamo ancora:

Ariete a Sanremo 2023

Tra i Big in gara a Sanremo 2023 vediamo anche Ariete. La cantante è alla sua prima esperienza al Teatro Ariston, a differenza di altri colleghi. Eppure si è detta carica e al contempo emozionata. Oltre a fare bene, come spiegato a Radio Italia, il suo intento è anche quello di divertirsi e dai il massimo.

Ariete ha anche ammesso di essere felice di poter condividere la kermesse canora con tanti artisti, molti dei quali giovanissimi e vicini alla sua età.

Sul palco Arianna porta “Mare di guai”, una canzone che parla di una storia d’amore finita tra due donne. Un viaggio introspettivo, in cui l’artista riflette sul come gestire la situazione e andare avanti. Il brano vanta la penna non solo della stessa cantante, ma anche di Calcutta e Dardust.

I Big in gara a Sanremo 2023

28 è il numero dei Big in gara scelti da Amadeus per il Festival di Sanremo 2023. Conosciamo insieme tutti i protagonisti della kermesse canora e i brani che porteranno sul palco del Teatro Ariston. Qui a seguire l’elenco completo:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Ariete – Mare di guai

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma Cose – L’addio

Cugini di Campagna – Lettera 22

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Gianmaria – Mostro

Giorgia – Parole dette male

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassman – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Mr Rain – Supereroi

Moda – Lasciami

Olly – Polvere

Paola e Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

L’11 febbraio 2023 conosceremo il vincitore di questa settantatreesima edizione del Festival di Sanremo.

Il percorso di Ariete a Sanremo 2023

Sarà una bella emozione per Ariete, così come per tutti gli altri artisti in gara, calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo 2023.

È arrivata 14esima.