1 Amici 21: Arisa tra i professori

Arisa è stata grande protagonista anche quest’anno dell’ultima edizione di Amici. Si è imposta e battuta per le sue idee e ha cercato di portare avanti quanto più possibile i suoi pupilli. Lei si è detta sempre molto soddisfatta dei ragazzi che ha seguito e sembrerebbe essere intenzionata a rimettersi in gioco nuovamente. A quanto pare, stando a quanto si legge sul settimanale Chi di questa settimana, la cattedra dell’insegnante è stata riconfermata anche per la stagione numero 21 del talent show.

Dalle chicche di gossip della rivista di Alfonso Signorini, come riporta gentilmente anche Isa & Chia, è emerso lo scoop che riguarda Arisa. Il futuro televisivo della coach pare sia legato ancora a Mediaset poiché riconfermata come insegnante del talent show condotto da Amici di Maria De Filippi. Al momento non vi è alcuna conferma effettiva ma le voci di corridoio sono sempre più insistenti.

Ma non solo. Sembrerebbe infatti che Arisa per accettare di rimettersi in gioco ad Amici abbia rinunciato di partecipare a Pechino Express. Alla cantante quindi sarebbe stato proposto di fare il famoso e amato docu-reality che sbarcherà presto su Sky con il titolo Pekin Express. Oltretutto sempre Chi fa sapere che il cachet offerto alla cantante per l’esperienza televisiva si aggirava intorno ai 200 mila euro.

Tuttavia, però, Rosalba Pippa pare aver voluto continuare il suo percorso ad Amici e non tradire la fiducia data da Maria De Filippi. Ad oggi Arisa non ha ancora fatto sapere cosa sarà del suo futuro nel piccolo schermo, ma questa notizia fa ben sperare i suoi fan.

In attesa di scoprire se il gossip troverà o meno ufficialità nelle prossime settimane, andiamo a leggere le bellissime parole scritte da Arisa in occasione della scomparsa di Raffaella Carrà. Un post accorato e profondamente sentito, il suo. Continua…