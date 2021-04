1 I baffi indossati da Arisa ad Amici

Sabato sera è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Immancabile, ovviamente la presenza dei giudici esterni, ma anche dei professori. Arisa in particolare ha attirato l’attenzione dei telespettatori. La cantante di Sincerità ha deciso di indossare un paio di baffi per tutto il corso della puntata. Ma quale sarà il motivo di questa sua scelta?

Sebbene qualcuno si sia divertito nel vederla con un paio di baffoni enormi sul volto, pare che dietro questo suo gesto si nasconda un messaggio forte e chiaro. L’artista infatti ha voluto lanciare in questo modo il suo personale “No, all’omofobia” e un voler “Esprimere se stessi”, come cita la didascalia di un suo post su Instagram.

A rivelare il tutto, come dicevamo è stata la stessa Arisa attraverso i suoi account ufficiali. L’amata coach di Amici ha dato la possibilità ai fan di farle delle domande ed è qui che ha svelato la curiosità. Oltre agli innumerevoli pensieri d’affetto, tra i quesiti più gettonati uno ha attirato la sua attenzione. Un fan infatti le ha chiesto: “Ma esattamente… perché avevi i baffi?”.

Di tutta risposta Arisa ha deciso di spiegare il perché replicando immediatamente con un semplice e diretto: “L’omofobia non deve farla franca”, schierandosi apertamente a favore dell’amore universale, andando dunque a supportare l’approvazione del ddl Zan.

In puntata anche la conduttrice Maria De Filippi ha domandato ad Arisa il perché dei baffi e in quella circostanza la cantante ha risposto con un diretto: “Oggi mi sono svegliata così, un po’ maschio un po’ femmina. Ho optato per la non scelta. Viva il genere umano!”.

Arisa ha così preso una posizione netta in merito ad un argomento così delicato come l’omofobia e ha voluto esporsi pubblicamente con il gesto fatto durante il Serale di Amici. Che ne pensate?