Dall’abito di Enula al completo di Deddy: tutti i look della terza puntata del serale di Amici 20

1 I look del terzo serale di Amici 20

Sabato 3 aprile c’è stata la terza puntata del serale di Amici 20. E come sempre sono spiccati i look dei protagonosti, dagli allievi ai professori. Anche questa volta ringraziamo il profilo Instagram L’Armadio delle Influencer per aver riportato i brand e i prezzi degli outfit più belli.

Dall’abito fiorito di Enula al completo lilla di Deddy, fino ai vestiti di Veronica Peparini e Arisa, scopriamo tutti i look più belli di questa terza serata.

L’outfit di Lorella Cuccarini

Per la terza serata di Amici 20, l’insegnante di ballo Lorella Cuccarini ha scelto di indossare una camicetta at215 con pantalone coordinato.

Il marchio di questo outfit è firmato Alessandro Legora.

Passiamo alla sua co-coach…