Il desiderio di Arisa: “Vorrei un figlio”

Questa settimana Arisa ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, dove si è raccontata apertamente a seguito della fine della relazione con Vito Coppola. La cantante ha rivelato di essere “convalescente” dopo l’ultima relazione e di aver compreso come rapportarsi con uomini più piccoli di lei e non suoi coetanei sia complicato. A riguardo, come riferisce Fanpage.it che ne ha riportato gli stralci più importanti, ha riconosciuto aver avuto anche lei qualche mancanza: “Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

Arisa ha continuato a raccontare di aver avuto, nel corso della sua vita, sempre dei rapporti d’amore “sbilanciati”. Questo l’ha portata così a prendere una decisione, forse considerata drastica da alcuni. Ovvero quella di rinunciare all’amore, a malincuore. Nonostante l’abbia sognato fin da piccola e questa cosa la fa soffrire, si ritrova a dover fare una scelta per il suo futuro. L’artista ha confessato il desiderio di maternità: “A un certo punto noi donne sentiamo il desiderio della maternità, e diventiamo la mamma del nostro uomo. Lo vivo come un sentimento prezioso, e poi capisco che per gli altri sei una vecchia che vuole fare la mamma”.

E a proposito della voglia di avere un figlio, Arisa ha precisato che vorrebbe affrontare questo percorso da sola, anziché con un compagno, svelando i motivi di questa scelta: “(…) Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli. Neanche stare con le donne sarebbe una soluzione, e dire che ho iniziato a battermi per i diritti nel 2010, quando non era di moda. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini”.

