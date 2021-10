1 Arisa e la maglia con il riferimento ad Amici

La cantante Arisa, ormai lo sappiamo, è diventata una delle ballerine concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Sta riscuotendo abbastanza successo in questo campo e nella serata di ieri, sabato 30 ottobre, si è di nuovo esibita. Insieme a lei il maestro professionista Vito Coppola. Qualcuno sul web, in particolare su Twitter, ha poi postato un video che ritrae la ballerina in sala prove. Si tratta di uno di quei filmati che vengono mostrati prima di una esibizione in diretta.

In questo caso, quindi, abbiamo visto l’artista allenarsi con l’insegnante che le dava istruzioni. Ma quello che ha colpito i suoi fan è la maglia che indossava durante le prove. Nella parte frontale leggiamo delle consonanti “a e i o u“, mentre quando si gira leggiamo “Perla Blu“. Si tratta del locale tanto citato da Rudy Zerbi nell’edizione 20 di Amici di Maria De Filippi.

LA MAGLIETTA I MIEI DIRITTI pic.twitter.com/Dj0lIf22Sd — giulia (@gabrielsniceass) October 30, 2021

Il tutto ha avuto inizio per commentare le esibizioni di Raffaele Renda, allievo di Arisa, il quale si scontrava spesso con Rudy Zerbi. Affermava, infatti, che il posto adatto per lui era questo Perla Blu, un locale che in molti si sono chiesti se esistesse davvero oppure no. In Italia, però, non esiste alcun locale del genere, ma a La Maddalena troviamo un ristorante con questo nome. Fatto sta che il riferimento ha divertito molto gli utenti del web. Fatto sta che, ovviamente, Arisa non ha preso parte alla nuova edizione di Amici perché impegnata a Ballando con le stelle.

In una intervista, ad ogni modo, ha spiegato il motivo del suo aver lasciato il talent di Canale 5:

E io già non ero riuscita dopo Sanremo a terminare il disco, perché appunto facendo Amici, è molto impegnativo, e quindi ho avuto un momento d’impasse. Poi quando ho cominciato ad impacchettare tutte le cose, e mi ero detta che potevo stare un poco più tranquilla, mi sono riproposta, ma loro avevano già provveduto, perché io ero stata abbastanza perentoria, però non ho abbandonato Amici, cioè nel senso: lo guardo, mi mancano, e nonostante io sto bene qua e sto facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto.

