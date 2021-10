Chi è Vito Coppola? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Conosciamo insieme l’insegnante di Ballando con le Stelle, Vito Coppola. Ecco cosa sappiamo di lui attraverso alcune curiosità e news sul suo conto: dall’età all’altezza, per passare alla vita privata e fidanzata, la carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Vito Coppola

Nome e Cognome: Vito Coppola

Data di nascita: 1992

Luogo di nascita: Eboli

Età: 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino e insegnante di danza

Fidanzata: Vito è fidanzato con una ragazza di nome Valentina Sica

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Vito ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @vitocopppola

Vito Coppola età, biografia e altezza

Prima di parlare di carriera e vita privata, concentriamoci sulla biografia del ballerino di Ballando con le Stelle. Vito Coppola è nato a Eboli, in provincia di Salerno, nel 1992. Non conosciamo la data di nascita completa, ma sappiamo che la sua età è di 28 anni.

Purtroppo non possiamo darvi informazioni per quel che riguarda il segno zodiacale di Vito Coppola, dato che non conosciamo il mese di nascita. Sconosciuto anche peso e altezza.

Fin da piccolo Vito coltiva una grande passione per il ballo che lo porterà a diventare il ballerino che conosciamo oggi. Determinazione e talento che gli hanno permesso di entrare in questo mondo, come vedremo, quando aveva soli 15 anni d’età.

Della biografia sappiamo ancora che parla molto bene l’inglese e il russo.

Passiamo ora alla vita privata, prima di scoprire tutto ciò che riguarda i social e la sua carriera di danzatore.

Vita privata: il ballerino Vito ha una fidanzata?

Non si conosce tantissimo della vita privata di Vito Coppola, se non che è molto legato alla sua mamma, come manifestato anche sui social. Ha un fratello di nome Jonathan, anche lui con la passione per la danza e un cane che si chiama Aaron.

In tanti si chiedono se il ballerino ha o meno una fidanzata.

Ebbene possiamo confermarmi che l’insegnante di Ballando è felicemente fidanzato con una ragazza di nome Valentina Sica. La giovane è laureata in tecniche di laboratorio biomedico.

Vito e Valentina attualmente vivono a Bologna.

Dove seguire Vito Coppola: Instagram e social

Sui social abbiamo modo di poter seguire l’insegnante di Ballando con le Stelle, Vito Coppola. Il danzatore conta oltre 25 mila follower su Instagram, dove è possibile trovare foto e video.



Sebbene sia poco attivo sui social, Vito Coppola ha comunque da offrire diversi contenuti al proprio pubblico, legati a Ballando con le Stelle, ma anche tratti da shooting fotografici e non solo.

Poche sono le foto, invece, che parlano della sua vita, tra cui un video insieme a sua madre, a cui è tanto legato. Degli altri scatti ci sono anche alcuni che lo ritraggono in palestra o ballare.

Oltretutto sbirciando sul web abbiamo scovato anche il profilo privato su Facebook, ma non emergono grosse curiosità sul suo conto.

Vediamo ora tutto ciò che riguarda la carriera di Vito Coppola…

Carriera

Da sempre amante del ballo, la carriera di Vito Coppola ha spiccato il volo quando ancora era un ragazzino.

Per questo non ha perso tempo e ha iniziato a prendere le prime lezioni nella scuola di proprietà dei suoi zii, la Roland’s School di Agropoli. In breve tempo Vito, dal 2005 in poi, ha dato il via alla sua carriera.

Pian piano ha avuto modo di esibirsi nei palcoscenici più importanti della sua regione, in particolare ha approfondito i balli latini. Questo gli ha aperto le strade verso le competizioni sia a livello nazionale che internazionale.



Dal 2008 al 2019 ha guadagnato ben 13 vittorie come Campione del mondo nella danza latina sia in Italia, ma anche in Bulgaria, Repubblica Ceca e Filippine.

Nel corso della sua carriera Vito Coppola ha avuto la possibilità anche di far parte del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi. Ma le soddisfazioni non sono finite, dato che nel 2021 per lui è arrivata l’occasione chiamata Ballando con le Stelle.

Vito Coppola a Ballando Con Le Stelle

Il 16 ottobre 2021 su Canale 5 ha fatto ritorno su Rai 1 Ballando con le Stelle, condotto ancora una volta da Milly Carlucci. Accanto alla presentatrice ritroveremo ancora Paolo Belli.

Non manca, ovviamente, una giuria di tutto rispetto formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Roma e Gullermo Mariotto.

Tra gli altri anche gli opinionisti Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Alessandra Mussolini, che lo scorso anno abbiamo visto tra invece concorrenti.

Nella lista dei professionisti troviamo il ballerino Vito Coppola. Al danzatore è stata affidata Arisa e spera con lei di poter fare grandi cose.

Concorrenti e ballerini di Ballando con le Stelle

Un cast importante fatto di grandi nomi dalle forti personalità. In tutto sono 13 e ognuno di loro si contende così la vittoria finale di Ballando con le Stelle. Tutti sono accompagnati da dei danzatori professionisti.

Ecco l’elenco completo di concorrenti e ballerini:

Solo una coppia riuscirà a portare a casa l’ambito trofeo di Ballando con le Stelle. Chi avrà la meglio? A tutti loro facciamo il nostro più grande in bocca al lupo!

Il percorso di Vito a Ballando con le Stelle

In questo paragrafo analizzeremo passo passo il percorso dell’insegnante di Ballando Vito Coppola e della concorrente Arisa. I due sono pronti a regalarci grandi sorprese.



1° puntata: L’esordio a Ballando con le Stelle per Vito e Arisa si è aperto nel migliore dei modi. La coppia di danza ha chiuso infatti con il primo posto, arrivato grazie anche ai 50 punti regalati dall’ospite della serata, Pippo Baudo.

(IN AGGIORNAMENTO)

