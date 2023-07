NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Luglio 2023

Jovanotti torna a parlare dopo l’incidente in bici e rivela di non poter tornare ancora in Italia, essendoci il rischio di trombosi

Come sta Jovanotti

In questi giorni a far preoccupare il web è stato Jovanotti. Come sappiamo infatti il cantante, che si trovava in Repubblica Domenicana per una vacanza, stava facendo un giro in bici da corsa quando a un tratto è stato coinvolto in un incidente. L’amato artista si è scontrato contro uno spartitraffico a centro strada ed è così caduto. Immediatamente però Lorenzo è stato soccorso da un’ambulanza e in seguito sui social ha raccontato di essersi rotto il femore e la clavicola e di doversi sottoporre a un’operazione.

L’intervento per fortuna è andato nel migliore dei modi, tuttavia al momento Jovanotti si trova ancora in Repubblica Domenicana, in attesa di rimettersi in forze prima di tornare in Italia. Proprio in queste ore così Cherubini ha spiegato, con un video pubblicato sul suo profilo TikTok, che al momento non può ancora rientrare a casa, essendoci rischi di trombosi dopo l’operazione subita. Tuttavia poco a poco Lorenzo sta recuperando le forze e si è mostrato ai suoi fan positivo e allegro. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Buongiorno ragazzi, come state? Qua va sempre meglio, oggi sono stato seduto un’oretta. Piano piano cerchiamo di fare un po’ di movimenti. Agosto lo passerò con il mio fisioterapista, appena sarò in grado di prendere un volo. Dopo un intervento così grosso ci sono rischi di trombosi. Per cui prima di prendere un aereo c’è bisogno di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. Non so quanto ci vorrà, ma si va avanti. Io ce la metto tutta e poi torniamo a ballare. Una pedalata alla volta. Che botta. Vi mando un abbraccio e buona estate ovunque voi siate“.

Non resta che rinnovare i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Jovanotti, con la speranza che presto possa fare ritorno a casa.