1 Lorella Cuccarini ad Amici 21

Nell’ultimo anno a tornare sul piccolo schermo è stata Lorella Cuccarini. Come sappiamo infatti la ballerina è stata nel corpo insegnanti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e ancora una volta ha conquistato il cuore del pubblico. Naturalmente così gran parte dei telespettatori si è chiesto se anche per il prossimo anno Lorella sarebbe tornata a far parte del talent show. La nuova edizione del programma come è noto debutterà a settembre, con ben due mesi di anticipo rispetto agli ultimi anni, tuttavia il cast dei professori non è stato ancora confermato. Se per Arisa e Alessandra Celentano si è già parlato di ritorni, per gli altri insegnanti invece non c’è stata alcuna news in merito.

Già qualche settimana fa sui social Lorella Cuccarini aveva parlato della possibilità di arrivare ad Amici 21, ammettendo però di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito. Adesso però pare che le cose siano cambiate e che la ballerina sia stata confermata per la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. A svelarlo è stato Andrea Conti, che con un post sui social ha anche riportato le prime dichiarazioni della Cuccarini, che al settimanale Oggi ha affermato:

“Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista”.

Pare dunque che tutto sia ufficiale: Lorella Cuccarini sarà nel cast di professori di Amici 21. Nel mentre solo qualche settimana fa, dopo la fine della 20esima edizione, la ballerina ha scritto una toccante e bellissima lettera per Maria De Filippi. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni in merito.