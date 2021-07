1 Amici 2021: Raimondo Todaro tra i prof

Con un lungo post sui social Raimondo Todaro ha fatto sapere che non farà più parte del cast di Ballando Con Le Stelle. Una notizia che ha spiazzato in tanti, ma che secondo i ben informati si vocifera da qualche tempo. Come si dice, tra l’altro, che il suo futuro sia legato ad Amici 2021. Ma partiamo per ordine.

Ieri sui social Raimondo Todaro ha dichiarato di «voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi ha hanno dato».

Milly Carlucci ha manifestato un po’ di delusione sul suo profilo, confidando che si sarebbe aspettata un epilogo totalmente diverso. La conduttrice, oltre a rivelare di conoscere questa notizia da circa un mese, ha raccontato di aver ricevuto una sua telefonata proprio ieri. Ha aggiunto, però, che avrebbe preferito incontrare Raimondo Todaro di persona, specie dopo 15 anni in cui hanno lavorato fianco a fianco. Il ballerino successivamente ha ribattuto dicendo che di rumor ne circolano tanti e che non tutti hanno delle verità di fondo, per poi aggiungere:

«Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato». Sempre Raimondo Todaro ha dichiarato che ha preferito avvisarla subito per non creare problemi alla trasmissione e che spera di ‘negativizzarsi’ presto.

Chiusa la questione legata a Ballando Con Le Stelle, concentriamoci su quella che è la notizia, ovvero il passaggio di Raimondo Todaro da Rai a Mediaset e più precisamente ad Amici 2021. Stando alle voci giunte a Novella 2000 il coreografo avrà il ruolo di insegnante nella scuola più amata d’Italia. Un incarico che andrebbe ad arricchire il ricco e variegato cast del talent.

Al momento Raimondo Todaro non si è espresso sulla questione ed è rimasto molto vago, ma chi è dell’ambiente dice che la news è ormai certa e manca solo l’ufficialità. Se il ballerino volesse in qualche modo confermare o smentire, noi di Novella2000.it saremo ben felici di ascoltarlo. In caso in cui tutto dovesse concretizzarsi, Todaro ritroverebbe la sua ex. Continua…