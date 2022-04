Arisa e Vito Coppola verso la convivenza, starebbero cercando casa insieme

1 Arisa e Vito Coppola cercano casa

Si sono conosciuti sulla pista di Ballando con le stelle, lui insegnante e lei concorrente. Il feelig c’è stato dal primo istante ed è sfociato in qualcosa che va ben oltre l’amicizia. E così, dopo vari mesi, Arisa e Vito Coppola sono diventati una coppia a tutti gli effetti e sembrano più felici che mai.

La differenza di età, 39 anni lei e 29 lui, non sembra proprio essere un ostacolo, anzi. La loro intesa, che li ha portati anche alla vittoria del programma, si è trasformata in un sentimento, in amore. Oggi continuano a volte a lavorare insieme e cercano di fa coincidere gli impegni con la vita privata.

Non è sicuramente facile, però, poiché la coppia sta vivendo una relazione a distanza. Arisa vive a Milano e spesso si sposta per lavoro. Vito Coppola si divide tra Roma, Napoli ed Eboli. Ecco che, proprio per questo motivo, i due pare che stiano cercando casa a metà strada per poter convivere e vivere meglio la loro relazione. A riportare la notizia è il settimanale Di Più che ha scritto:

“Sulla pista di Ballando con le stelle tra la cantante Arisa e il suo maestro, il ballerino Vito Coppola, è nata subito una grande intesa, che li ha portati a ottenere la vittoria della competizione e poi si è trasformata in un sentimento importante, in amore. […] L’affinità e l’attrazione tra loro sono evidenti, ma la gestione della loro relazione è tutt’altro che facile visto che Arisa vive a Milano ed è spesso in viaggio per lavoro e lo stesso accade a Vito, che si divide tra Roma, Napoli ed Eboli. La voglia di stare insieme però c’è, quindi Arisa e Vito stanno cercando una casa a metà strada che diventi il loro nido d’amore.”

