Chi è Arisa? Età, vita privata, carriera, canzoni e Instagram

Scopriamo qualcosa in più su Arisa: dal vero nome, all’età e altezza, la carriera e vita privata e dove seguirla su Instagram.

Chi è Arisa

Nome e Cognome: Rosalba Pippa (in arte Arisa)

Data di nascita: 20 agosto 1982

Luogo di Nascita: Genova

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 61 centimetri

Peso: 53 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: cantante

Fidanzato: Arisa è single

Figli: Non ha 4 figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @arisamusic

Arisa vero nome, età e altezza

Conosciuta semplicemente con il nome grazioso di Arisa, il vero nome della cantante è Rosalba Pippa. Nata a Genova il 20 agosto 1982, l’età che ne corrisponde è di 39 anni ed è alta 1 metro e 61 centimetri.

Nonostante la sua città natale sia in terra ligure, Rosalba è cresciuta a Pignola, in provincia di Potenza. Cresciuta in una famiglia numerosa composta da padre, madre e due sorelle, l’amore per la musica l’ha accompagnata fin da piccola. A soli 4 anni, infatti, ha partecipato al suo primo concorso canoro, senza sapere che un giorno sarebbe diventata una delle ugole d’oro della musica italiana.

Dopo il diploma al Liceo Pedagogico ha svolto diversi lavori, tra cui quello della baby sitter. Ma un bel giorno la sua vita ha cominciato a prendere una nuova strada, dando il via a una carriera sensazionale. Prima però vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

La vita privata: Arisa ha un fidanzato?

Nella vita privata di Arisa il musicista Giuseppe Anastasi è stato un punto fondamentale. Oltre ad essere il suo fidanzato storico, ha firmato anche molti dei suoi brani. Nel 2010, però, la loro relazione purtroppo si è interrotta, anche se il loro rapporto professionale è poi proseguito.

Per due anni, dal 2014 al 2016 ha legato la sua vita a quella di Lorenzo Zambelli, il suo manager, ma anche in questo caso le cose non sono andate esattamente come sperava.

Attualmente la cantante è fidanzata con Andrea Di Carlo, agente di tanti volti del mondo dello spettacolo, tra cui Can Yaman. Il manager le ha chiesto di sposarlo. Tuttavia dopo un periodo di alti e bassi, fatto di diversi tira e molla, la cantante è tornata single.

Ecco di seguito dove seguire Arisa su Instagram…

Dove seguire Arisa: Instagram e social

Potete seguire Arisa anche su Instagram attraverso il suo account ufficiale. A sostenere la cantante oltre 438 mila follower, innamorati di lei e del suo magnifico talento.

E’ proprio l’artista ad aggiornare di frequente il suo profilo, non solo con foto e video che la ritraggono sul palco o comunque a lavoro per vari progetti, ma c’è anche tanto del suo privato.

La meravigliosa cantante ama raccontarsi nel modo più semplice e diretto possibile anche sui social, esattamente come la vediamo in TV.

Scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera.

Carriera

Era solo il 2007 quando Arisa riuscì a vincere una borsa di studio per il CET di Mogol, nonostante abbia cominciato come autodidatta.

Come raccontavamo il suo amore per la musica parte da piccina, fino a che con il passare degli anni non ha deciso di fare sul serio. Dopo aver vinto SanremoLab ha partecipato di diritto alla 59esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Sincerità, che le ha regalato il Premio della Critica Mia Martini. Da qui ha preso il via la sua carriera, che le è valsa la partecipazione alla manifestazione canora anche l’anno successivo, oltre a vari progetti come dischi e programmi tv.

La carriera di Arisa è proseguita poi dietro al bancone di X Factor come giudice e nel frattempo ha portato avanti la passione grande per la musica pubblicando vari dischi. Tornata sul palco dell’Ariston con La notte, ha guadagnato il secondo posto, riuscendo a vincere invece nel 2014 con Controvento, prendendosi così una rivincita. Non solo, l’anno successivo ne è anche co-conduttrice. Un successo dopo l’altro per la cantante genovese.

Dopo vari lavori e collaborazioni con alcuni cantanti come J-Ax, Fedez e Lorenzo Fragola, nel 2019 ha fatto il suo ritorno all’Ariston con il brano Mi sento bene. Nonostante i problemi di salute con la voce, non ha mollato, presentandosi comunque sul palco e dando il meglio di sé.

Singolo che ha anticipato un nuovo album per la sua carriera: Una nuova Rosalba in città, pubblicizzato poi anche come singolo. Come dicevamo ha collaborato nel primo disco di inediti di Alberto Urso, duettando in Guarda che luna, brano storico di Fred Bongusto.

L’abbiamo vista nelle vesti di giudice di The Voice in qualità di special coach accanto ad Elettra Lamborghini e nel corso della finale del talent ha presentato il nuovo singolo Tam tam. Negli ultimi anni, invece ha collaborato con Lo Stato Sociale e Miss Keta.

Tra l’altro Arisa è stata ospite anche di Giffoni e si è raccontata al pubblico presente (qui le sue parole). Nel 2020, oltre ad essere coach ad Amici, in onore del Natale, la cantante insieme ad Alberto Urso è ospite di una puntata del GF Vip.

Ne 2021 la cantante è tornata sul palco dell’Ariston, classificandosi 10ima. Nell’estate del 2021 pubblica il suo nuovo singlo, Pysco. Ma vediamo quello che c’è sa sapere sulla sua esperienza ad Amici 20.

Amici 20

Oltre a Lorella Cuccarini, nell’edizione numero 20 di Amici c’è l’arrivo anche di un’altra nuova new entry: Arisa. La cantante siederà al tavolo insieme a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. All’interno del talent show, la cantante ha convinto nuovamente il pubblico, facendo un bellissimo percorso e portando anche alcuni dei suoi allievi alla fase Serale.

Dopo la fine della 20esima edizione, si è a lungo parlato del futuro della cantante all’interno del programma. Inizialmente infatti il suo ritorno come professoressa sembrava essere certo. Tuttavia dopo un ungo tira e molla Rosalba ha deciso di lasciare la trasmissione.

A ottobre 2021 per Arisa arriva un’altra grande opportunità televisiva: Ballando con le Stelle.

Arisa a Ballando con le Stelle 2021

Sabato 16 ottobre 2021 inizia su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle! Anche quest’anno alla conduzione del talent show ci sarà Milly Carlucci e tra i concorrenti in gara c’è anche Arisa.

La cantante ballerà al fianco del maestro Vito Coppola e di certo ne vedremo delle belle.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle 2021 oltre ad Arisa? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2021

Oltre ad Arisa a partecipare a Ballando con le Stelle 2021 ci sono altri 12 concorrenti. Ecco tutta la lista con i rispettivi ballerini:

Ma vediamo ora cosa sappiamo del percorso di Arisa a Ballando con le Stelle 2021.

Il percorso di Arisa a Ballando con le Stelle 2021

Il percorso di Arisa a Ballando con le Stelle 2021 inizia ufficialmente sabato 16 ottobre. La cantante , insieme al maestro Vito Coppola, senza dubbio stupirà pubblico del talent show di Milly Carlucci. Ma come se la caverà nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

