1 Interviene Armando Incarnato

Sono anni che Armando Incarnato è uno dei protagonisti più discussi del Trono Over di Uomini e Donne. Come sappiamo infatti il Cavaliere siede nel parterre maschile già da diverso tempo, ma attualmente non ha ancora trovato quella che potrebbe essere la sua compagna di vita. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che ha portato Armando al centro della polemica. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 la prima parte di una nuova puntata del dating show, e naturalmente il Cavaliere era presente in studio.

Ad attirare l’attenzione del web così è stata la nuova pettinatura di Armando Incarnato, che non è passata inosservata. A quel punto alcuni utenti hanno criticato il nuovo look del protagonista del Trono Over, e non sono mancati anche commenti maligni. Poco dopo così sui social Armando è stato costretto a intervenire, replicando così alle critiche ricevute e facendo chiarezza su quanto accaduto. Queste le sue dichiarazioni:

“Cosa ho combinato con questi capelli? Mi fate ridere, ma tutto a posto? Era una piega. Avevo i capelli lisci, forse ho sbagliato la fila, ma non è un problema. Voi forse non lo sapete ma io sono una persona che ironizza tantissimo su sé stessa. Però mi viene da ridere perché chi mi ha giudicato e chi ha ironizzato su di me, non ha capelli in testa. Io almeno alla mia età ho ancora i capelli. Non ho problemi, a me dell’aspetto estetico non me ne frega niente, forse non l’avete capito. Invece di andare a vedere i gesti carini, la galanteria di un uomo nei confronti di una donna, state rompendo le scatole per i capelli. Riprendetevi, la vita e tutt’altro”.

Armando sul capelli gate 💀💀💀 pic.twitter.com/hifh9UxEX0 — Lulù (@oggicondusoij) October 7, 2021

