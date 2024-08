Scambio di dediche social tra Armando Incarnato e Ida Platano. I due ex volti di Uomini e donne si sono lasciati dei messaggi in amicizia, come dicono loro, e ricchi di affetto. Ma qualcuno pensa che tra i due ci sia ben altro.

Le dediche che si sono scambiati Armando Incarnato e Ida Platano

Entrambi ex volti di Uomini e donne del Trono Over (e non solo), Armando Incarnato e Ida Platano hanno sempre avuto un rapporto speciale. Molto spesso lui ha difeso lei con altri uomini e anche con gli opinionisti e lei ha sempre apprezzato. A volte lui ha mostrato anche una certa gelosia, tanto che c’è chi ha mosso dubbi sul loro rapporto. In pratica qualcuno ha supposto che non ci fosse solo amicizia, ma ben altro.

Entrambi hanno sempre negato un rapporto amoroso, ma i dubbi sono rimasti. E adesso rispuntano fuori dopo uno scambio di dediche che si sono fatti sui social. Armando, infatti, ha pubblicato su Instagram un suo selfie mentre sembra in vacanza. Ma ciò che è saltato all’occhio è stata la descrizione. “Certe donne veramente hanno più palle ci certi uomini…E tu sei una di quelle Ida Platano (tra invidie e ipocrisie)”, ha scritto l’ex cavaliere che non vediamo nel parterre da molto tempo.

LEGGI ANCHE: Maika lancia un frecciatina a Lino dopo la rottura

A questa frase c’è stata anche la risposta, come riporta il sito Coming Soon, di Ida: “Tu ci sei sempre stato anche quando non ti vedevo, hai sempre avuto grande protezione nei miei confronti. L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai un’opportunità”. Parole molto apprezzate e che hanno trovato il sostegno dei fan di entrambi. Anche se, nonostante lei abbia esplicitamente parlato di “amicizia”, c’è chi ancora crede che tra Armando Incarnato e Ida Platano ci sia e ci sia sempre stato qualcosa.

E a proposito di Uomini e donne, impazza il toto-nomi su chi saranno i prossimi tronisti e ci sono volti decisamente molto noti. Il primo è siuramente quello di Carlo Marini, ex corteggiatore di Manuela e che si è fatto molto notare a Temptation Island. Si pensa anche a Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano. E per restare sulla falsa riga dell’ex dama del Trono Over sono usciti anche i nomi di Sossio Aruto e Marco Antonio.