È di ieri la notizia a sorpresa della rottura, a quanto pare definitiva, di Lino e Maika, ex protagonisti di Temptation Island. Lui, con una storia Instagram, ha rivelato della fine della relazione e di essere single. Lei non ha detto nulla, ma poi è spuntato un video che sembra una frecciatina all’ex fidanzato di Alessia.

Il video frecciatina di Maika a Lino dopo la rottura

Proprio ieri vi abbiamo dato la notizia della fine della relazione tra Lino e Maika, rispettivamente fidanzato (di Alessia) e tentatrice dell’edizione da poco conclusa di Temptation Island. Dopo un tira e molla degli ultimi giorni (in cui sembrava che avessero fatto pace) è arrivata appunto la conferma della rottura. I motivi non sono stati rivelati, lui ha scritto di volerli tenere privati. Ma comunque ha detto che adesso sono entrambi single:

“La situazione con Maika è finita totalmente già dall’ultima volta che ci siamo visti. Quindi vi dico che il rapporto è giusto che lo chiuda per una cosa molto più importante che non dirò mai, perché non racconterò cose nostre private e dettagliate. Questo è solo un cenno per dirvi che da oggi sono un ragazzo single a tutti gli effetti come lo stesso anche lei. Ed è giusto perché non voglio passare sempre per lo stron** della situazione. Nel caso che mi becchiate semplicemente ad avere altre conoscenze, non voglio passare per la persona traditrice etc etc. Da questo momento sono a tutti gli effetti un ragazzo single ed è giusto che io faccia ciò che voglio della mia vita come anche lei”.

Questo è ciò che Lino aveva scritto nelle sue storie Instagram, mentre Maika era rimasta in silenzio. Ma adesso spunta un video della tentatrice pubblicato sul suo profilo TikTok. Nessuna parola diretta su quanto accaduto, ma nel video c’è lei che canta in playback una piccola strofa del brano di Elodie “Black Nirvana”. E la frase in questione è: “Senza me tu non resisti un’ora, senza me tu non esisti ancora. E poi scendo giù nel mare”.

Per molti utenti questo video è una vera e propria frecciatina di Maika nei confronti di Lino per la rottura. Alcuni pensano che sia stato lui a prendere questa decisione ipotizzando che abbia visto nella ragazza dei lati del carattere che non gli andavano a genio. In effetti i due avevano già un po’ discusso a Temptation Island quando lui fece a lei la morale e Maika rispose a tono senza farsi mettere i piedi in testa.