Armando Incarnato si fa una foto con una fan e poi viene multato dal marito di lei: l’assurdo racconto

Debora Parigi | 23 Giugno 2023

Uomini e donne

Brutta avventura per Armando Incarnato metre si trovava in vacanza

Con Uomini e donne in pausa, i protagonisti del programma si stanno godendo le vacanze e tra questi c’è anche Armando Incarnato che sta passando un po’ di tempo in Calabria. Ma qui è stato vittima di una brutta avventura con un uomo appartenente alle forze dell’ordine, stando al suo racconto. Il cavaliere, infatti, ha messo sul suo profilo Instagram una foto di lui con in mano una multa e, molto arrabbiato, ha scritto:

“Non è la divisa a darmi fastidio, ma l’abuso di potere. Ti ho sentito quando ‘ridendo’ e con la faccia tagliata hai detto ‘questo è quello che fa Uomini e donne’. SI SONO IO, piccolo uomo che non sei altro. Tua moglie peró è quella che mi segue tutti i giorni da casa e forse questa cosa ti disturba la giornata! Peccato che non hai sentito tu quando il tuo collega ha detto: ‘Armá mi dispiace, ti chiedo scusa io per lui, è un pò nervoso e non ti sopporta. Io ti stimo molto come persona, sempre schietto e sincero vai avanti così’. Quando vedrai il post salutami la signora!”.

Ma cosa è accaduto di preciso. Dopo vari commenti ricevuti sotto al post, Armando Incarnato, con una serie di storie, ha spiegato di essere stato vittima di un abuso di potere. Ha raccontato, infatti, che la scorsa sera stava andando verso un ristorante, una signora giovane e bella l’ha fermato per chiedergli una foto e riempiendolo di complimenti. Lui, un po’ a battuta, ha chiesto se il fidanzato non fosse geloso e lei ha negato. Poco dopo è arrivato proprio il marito della signora che sembrava un po’ stizzito. Comunque hanno fatto la foto, Armando ha ringraziato e se n’è andato in macchina.

Poco dopo, mentre si trovava bloccato nel traffico, ha preso in mano il cellulare per ascoltare un audio. In quel momento sono arrivati due agenti che gli hanno chiesto patente, libretto ecc. Uno degli agenti lui ha riconosciuto essere proprio il marito della signora di prima. Lo hanno fatto accostare più avanti e gli hanno chiesto qualsiasi documenti inerenti l’auto, hanno controllato le gomme, insomma qualsiasi cosa. Alla fine gli hanno scritto un verbale con una multa di oltre 180 euro e gli hanno olto 5 punti dalla patente. Armando ha chiesto il motivo e il marito della signora ha detto che era per guida con cellulare. Il cavaliere ha ritenuto questa multa ingiusta, dato che era fermo nel traffico quando aveva il telefono. Inoltre l’ha considerata come una vendetta nei suoi confronti.