Si è conclusa la nuova edizione di dello show di Milly Carlucci con la vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Per tale ragione, in molti sono curiosi di conoscere gli ascolti TV della finale di Ballando con le stelle del 21 dicembre 2024.

Gli ascolti della finale di Ballando con le stelle 2024

Milly Carlucci ha chiuso un’altra edizione del suo show danzante e a vincere la competizione, questa volta, sono stati Bianca Guaccero con il suo maestro Giovanni Pernice. Il pubblico si è sintonizzato ogni sabato per ascoltare i mirati commenti dei giurati e anche per veder ballare quello che è stato considerato da tutti un cast di alta qualità.

LEGGI ANCHE: Milly Carlucci si commuove e scoppia in lacrime durante la finale di Ballando: il motivo (VIDEO)

Ma quali sono gli ascolti TV della finale di Ballando con le stelle del 21 dicembre 2024? A riportare tutti i dati ci ha pensato, tra gli altri, anche Davide Maggio. La prima parte intitolata ‘Tutti in pista‘ ha tenuto incollati allo schermo 4.381.000 spettatori e ha registrato uno share del 24.4%. Per quanto riguarda la gara vera e propria, che parte dalle 21:25 fino alle 01:47, ha segnato il 34.1% di share e 4.147.000 di telespettatori. In totale, quindi, ha ottenuto 4.176.000 spettatori e il 32,89% di share.

Cosa significano gli ascolti TV ottenuti da Ballando con le stelle nella finale del 21 dicembre 2024 in relazione, per esempio, alle scorse edizioni? Per quanto riguarda lo share delle puntate finali, un dato così elevato non veniva registrato dall’ultima puntata andata in onda in occasione della sesta.

LEGGI ANCHE: Pasquale La Rocca lascia Ballando: la reazione di Bianca Guaccero

Storia diversa, invece, per il numero di telespettatori sintonizzati. Solo nelle ultime due edizioni, anche se di poco, si è scesi sotto i 4 milioni. Un risultato che sicuramente ha fatto felice Milly Carlucci, che si è anche commossa in diretta, e tutta la Rai.