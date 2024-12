Mentre la finale di Ballando con le stelle 2024 volgeva al termine, Milly Carlucci si è commossa in diretta. Ecco il motivo e il video.

La commozione di Milly Carlucci

Ieri sera a trionfare alla finale di Ballando con le stelle 2024 sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I loro balletti hanno saputo conquistare la giuria e il pubblico e casa, ma nel corso della puntata un’altra scena ha molto colpito i telespettatori.

Alberto Matano ha commosso Milly Carlucci dedicandole delle bellissime parole in diretta TV, elogiando il suo lavoro e la sua dedizione:

“Se tutto quello che vediamo qui, questa magia assoluta che è Ballando con le stelle, è un grande successo di Rai 1 da 19 anni è perché c’è tutto il lavoro e tutta la dedizione che mette Milly. Grazie per questo regalo”.

Milly Carlucci è rimasta visibilmente toccata dall’affatto mostratole e ha faticato a trovare le parole giuste mentre il pubblico la applaudiva, incitato anche dal fedele collega e amico Paolo Belli. Alla fine la presentatrice ha affermato:

“Grazie veramente di cuore, scusatemi. La cosa meravigliosa di questo lavoro è avere i maestri appassionati e i concorrenti che sono disposti a qualsiasi sacrificio pur di dare il massimo.

Per me, che sognavo di fare questo da ragazzina, essere qui… Ho realizzato il mio sogno. Sto vivendo quello che sognavo di fare, non c’è cosa più bella al mondo”.

Un momento che ha sciolto i cuori di milioni di telespettatori connessi in quell’istante con Ballando con le stelle. Alla fine la gara è potuta proseguire ed è andata avanti fino a decretare la coppia vincitrice e le due che sono salite sul podio. Al secondo posto, infatti, si è piazzata Federica Pellegrini, mentre al terzo Federica Nargi.