Ieri sera, nel corso della finale di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ha annunciato in diretta che lascia ufficialmente il talent show. Ai più tuttavia non è sfuggita la reazione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

L’annuncio di Pasquale La Rocca in diretta

Non sono mancati i colpi di scena ieri sera durante la finale di Ballando con le Stelle. Nel corso della diretta infatti a lasciare senza parole i fan del talent show di Milly Carlucci è stato Pasquale La Rocca. Come in molti sapranno, nel corso degli anni il ballerino ha preso parte a diversi format europei della trasmissione e solo da due anni è entrato a far parte del cast italiano. Ieri sera però, a sorpresa, il maestro ha annunciato che lascia Ballando con le Stelle e in merito ha affermato:

“Dopo tanti anni di carriera professionale, voglio semplicemente dire che questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. E vorrei che questo finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner per poterlo concludere. Volevo condividerlo con tutti”.

Tuttavia l’annuncio di Pasquale La Rocca ha diviso il web. Il ballerino ha infatti preso parola pochi secondi prima del verdetto definitivo e c’è dunque chi ha criticato in qualche modo la sua decisione di comunicare l’addio a Ballando con le Stelle in una simile circostanza. Ma non solo. Ad alcuni utenti non è sfuggita anche la reazione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che si stavano contendendo la vittoria del talent show proprio con Pasquale e Federica Pellegrini.

Guaccero e Pernice felicissimi dell'annuncio di ritiro fatto a "urne aperte" di Pasquale La Rocca. In effetti, non il massimo dell'eleganza e della correttezza.#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/o68MzKmfnc — Massimo Falcioni (@falcions85) December 22, 2024

A trionfare tuttavia è stata proprio la conduttrice, che ha così alzato la coppa con grande gioia di tutti i fan del programma in onda su Rai 1. La Rocca nel mentre, per la prima volta da quando partecipa a Ballando, non ha vinto la trasmissione e il suo addio ha spiazzato tutti i telespettatori.