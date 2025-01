Vediamo insieme gli ascolti TV della seconda puntata di C’è posta per te in onda il 18 gennaio 2025. Tutti i dati

Il 18 gennaio 2025 è andata in onda la seconda puntata di C’è posta per te su Canale 5 e tutti i fan si chiedono quanto abbia fatto in termini di ascolti TV.

Gli ascolti di C’è posta per te

Torniamo a parlare anche questa settimana degli ascolti TV, relativi alla seconda puntata di C’è posta per te e di Ora o mai più. I due programmi si sono sfidati ancora una volta andando in onda su Canale 5 e Rai 1 e tutti i fan si chiedono chi abbia vinto.

Maria De Filippi è tornata a raccontare storie che vanno da quelle più emozionanti e commoventi a quelle in cui si cerca di portare la pace all’interno di una famiglia. Mentre lo show condotto da Marco Liorni punta alla musica e a tentare di dare nuovo lustro ad alcune glorie del passato.

Entrambi i programmi sono molto amati ma chi ha vinto gli ascolti TV di ieri sera, 18 gennaio 2025, tra C’è posta per te e Ora o mai più? Come riporta anche il sito Davide Maggio, i dati sono piuttosto chiari. Rai 1 ha ottenuto un totale di 2.420.000 spettatori e uno share del 17.3. Ciò significa 273mila spettatori e un punto di share in meno rispetto alla scorsa settimana.

Il programma di Maria De Filippi invece ha tenuto incollati allo schermo 4.736.000 telespettatori e ha guadagnato uno share del 31.3%. Il che vuol dire che ha alzato quest’ultimo dato dallo 0.3% e anche se gli spettatori sono stati un po’ meno ha comunque vinto la serata.

LEGGI ANCHE: Fuori programma a C’è posta per te, Maria si emoziona per l’arrivo di Stefano e lo bacia (VIDEO)

Vedremo se le terze puntate di entrambe le trasmissioni porteranno dei cambiamenti ma per saperlo dovremo attendere ancora sette lunghi giorni. Noi saremo sempre qui a informarvi.