Ieri sera a C’è Posta Per Te Gaetano ha cercato la sua ex fidanzata Giovanna dopo 60 anni: in studio arrivano 7 donne

Ieri sera ad arrivare a C’è Posta Per Te è stato Gaetano, che ha voluto cercare la sua ex fidanzata giovanile Giovanna a distanza di 60 anni. In studio però si presentano ben sette signore.

La storia di Gaetano a C’è Posta Per Te

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te, che ancora una volta ha avuto un ottimo successo. A far sorridere il pubblico è stata in particolare la storia di Gaetano, arrivato in studio per cercare il suo primo amore, Giovanna, a distanza di 60 anni. I due si erano conosciuti alla fermata del bus e fin da subito da parte di entrambi c’era stato il colpo di fulmine. Al termine del servizio militare però Gaetano, rientrato nella sua città natale, ha smesso di rispondere alle lettere di Giovanna, essendosi innamorato di un’altra donna ed essendo in procinto di sposarsi.

Dopo ben 60 anni dunque l’uomo ha voluto ricercare la sua ex fidanzata e naturalmente non sono mancate le risate e i colpi di scena. A presentarsi in studio sono state infatti ben sette donne, tuttavia nessuna delle prime sei ha riconosciuto Gaetano.

Ma cosa è accaduto dunque e come si è conclusa la storia a C’è Posta Per Te? La settima e ultima Giovanna trovata dalla produzione a sorpresa ha riconosciuto Gaetano. Ma non solo. La donna ha anche deciso di voler incontrare il suo ex fidanzato e a quel punto ha aperto la busta. I due si sono dunque ritrovati e riabbracciati, tra gli applausi dello studio.

Gaetano ha così avuto modo di rivedere la sua Giovanna e senza dubbio questa bellissima storia ha emozionato e divertito tutti i telespettatori di Canale 5. La trasmissione di Maria De Filippi nel mentre continua a crescere in termini di ascolti e ancora una volta ha conquistato il sabato sera.