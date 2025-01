Ecco tutto ciò che sappiamo sugli ascolti della prima puntata dell’11 gennaio 2025 di C’è posta per te

Ieri sera è andata in onda la nuova edizione del programma del sabato sera di Maria De Filippi, la quale si è dovuta scontrare con Marco Liorni e il suo Ora o mai più su Rai 1. Ecco gli ascolti della prima puntata di C’è posta per te dell’11 gennaio 2025 e chi ha vinto.

Gli ascolti di C’è posta per te dell’11 gennaio

Su Canale 5, ieri sera, è stata trasmessa la tanto attesa prima puntata del programma condotto da Maria De Filippi. Tante le storie che sono state raccontate e che hanno appassionato il pubblico, tenuto incollato davanti allo schermo dalle vicende personali dei protagonisti.

Su Rai 1, nel frattempo, è andata in onda la nuova edizione di Ora o mai più con Marco Liorni, il quale ha preso il posto di Amadeus. I social erano in fermento per tale ritorno dopo la lunga pausa, ma che cosa dicono i dati Auditel di entrambe le trasmissioni e chi ha vinto?

Andiamo subito a vedere gli ascolti della prima puntata di C’è posta per te dell’11 gennaio 2025. Come riporta anche il sito Davide Maggio, l’appuntamento ha raccolto davanti al televisore un totale di 4.833.000 spettatori con un share del 31.1%. Rai 1, invece, ha totalizzato 2.693.000 spettatori e uno share del 18.2%.

Voi vi aspettavate un risultato del genere dagli ascolti della prima puntata di C’è posta per te dell’11 gennaio 2025? Ricordiamo che anche negli ultimi due anni il programma ha viaggiato su risultati simili, andando dai 4.898.000 spettatori del 2023 ai 4.730.000 del 2024. Gli share oscillanti tra il 30.16% e il 31.08%, quindi anche questa edizione si piazza nella media facendo il boom.

Vedremo come proseguirà il confronto con Ora o mai più nelle prossime puntate, del resto le trasmissioni andranno avanti ancora per parecchie settimane.