Ma quale lite! Emma e Alessandra sono più unite che mai e questo video mette a tacere le malelingue

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Maggio 2024

Alessandra Amoroso Emma

La bellissima amicizia tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso è stata spesso messa in dubbio e c’è chi addirittura ha parlato di lite. Ma le due sono più unite che mai e questo video ne è la testimonianza più chiara per tutte le malelingue che hanno dubitato del loro stretto legame!

L’amicizia tra Emma e Alessandra

Sabato 4 e domenica 5 maggio a L’Arena di Verona è andato in scena l’evento di beneficenza “Una, nessuna, centomila”, per prevenire e contrastare la violenza sulle donne. Alla manifestazione hanno preso parte tanti volti della musica italiana e tra esse non sono mancate Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Sul palco entrambe hanno emozionato, sia singolarmente che con duetti davvero inediti e magici.

Ma c’è un aspetto che emerge ancora una volta: ovvero il rapporto tra le due artiste. Spesso alcuni utenti hanno messo in dubbio il legame tra Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, senza alcun apparente motivo e solo ed esclusivamente per delle mosse social. C’è chi ha pensato, più e più volte, che le due avessero litigato e che non si parlassero più. Mai cosa più falsa di questa!

In realtà Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono sempre state molto amiche, si sono supportate a vicenda in qualsiasi situazione possibile in tutti questi anni. Non ultima la partecipazione di entrambe al Festival di Sanremo 2024. Sia Emma che Alessandra hanno speso parole al miele l’una per l’altra. E a testimoniare che le malelingue possono stare serene è il video che vi riproponiamo qui sotto.

Nel filmato in questione vediamo Emma Marrone e Alessandra Amoroso insieme sul palco di Una, nessuna, centomila, divertirsi e scherzare tra loro! Uno “smacco”, se così si può dire, a tutti coloro che hanno spesso cercato di mettere zizzania in un rapporto limpido e speciale come il loro.

LE EMMALE PEZZE DI CUORE CI SONO ANCORA #UnaNessunaCentomila pic.twitter.com/HmZGK8kt5B — • matteo • 🐜 (@matteocarbone0_) May 5, 2024

Quindi se qualcuno pensava che le cose tra Alessandra Amoroso ed Emma Marrone non andassero bene, può fare sogni tranquilli. La loro amicizia procede a gonfie vele! Non che servisse un video per testimoniare ciò, ma viste tutte le voci di questi mesi, è comunque una prova ulteriore e più che tangibile dell’autenticità del loro rapporto!