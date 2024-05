Il Corriere della Sera stronca Holden dopo la settima puntata di Amici: “Una spocchia senza pari”

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Maggio 2024

Amici 23

Grazia Sambruna, giornalista de Il Corriere della Sera, ha rivolto dure critiche sul comportamento di Holden nel corso della settima puntata di Amici 23.

Le dure critiche a Holden

Nel corso della settima puntata di Amici 23 sarebbe dovuto andare in onda un guanto di sfida basato sulla creatività tra Mida e Holden. Purtroppo quest’ultimo ha perso a tavolino perché, come rivelato dal suo insegnate e poi da lui stesso, non è riuscito a prepararsi in tempo. Ha spiegato di aver passato le ultime settimane a lavorare fino alle 6 del mattino al suo EP:

“Io ero a finire il lavoro sull’EP, sono tre settimane che faccio le 6 del mattino. Non è mancanza di impegno, altrimenti non avrei accettato. Io produco i miei pezzi e sarebbe stato divertente. Ho accettato nella speranza di riuscire a fare anche questo, ma non ce l’ho fatta. Mi spiace se passa che non mi impegno”.

Nonostante questo, però, la sua giustificazione non è piaciuta a Lorella Cuccarini e nemmeno ad alcuni giornalisti che hanno stroncato il suo comportamento all’interno della puntata.

Possiamo prendere in esempio la pagella redatta da Grazia Sambruna per Il Corriere della Sera. La professionista gli ha assegnato un ‘3‘ e ha commentato la sua “spocchia senza pari” per poi aggiungere: “Il giovane Holden ha altro da fare, lui deve lavorare, mica può trovare il tempo di prepararsi per il Serale“.

In seguito viene menzionato Rudy Zerbi, che ha difeso il suo studente, senza però essere riuscito – secondo la giornalista – a essere abbastanza convincente appellandosi “a un errore di comunicazione“, come lo definisce la Sambruna. A seguire prosegue:

“Tutto qui? Tutto qui. Più tardi il nostro presenterà l’inedito ‘Randagi’, frutto del suo lavoro matto e disperatissimo. E di nuovo: tutto qui? Tutto qui. A stupire l’atteggiamento giustificativo di giuria e professori, nessuno si azzarda a fargli un rimbrotto. La sua impreparazione viene bypassata, anzi, accettata”.

Voi cosa ne pensate di questa pagella de Il Corriere della Sera per quanto riguarda Holden?