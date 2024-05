Lorella sbotta contro Holden, che si giustifica per non aver preparato una sfida

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

Il guanto di sfida tra Mida e Holden non è stato fatto perché quest’ultimo non è riuscito a preparare il brano proposto

Nel corso della seconda manche di Amici è saltato il guanto di sfida tra Holden e Mida perché il primo non è riuscito a preparare il brano proposto. Ecco il motivo e la discussione con Lorella Cuccarini.

Holden perde a tavolino la sfida con Mida

La prima manche è stata ricca di eventi, come per esempio il momento in cui Anna Pettinelli si è commossa per l’esibizione di Martina oppure quando ha fatto dei complimenti a Sarah dopo mesi di critiche. Alla fine purtroppo è toccato all’allieva di Anna e Raimondo andare al ballottaggio finale senza più potersi esibire fino alla fine. Anche durante la seconda manche, tuttavia, ne sono successe di tutti i colori. Holden, per esempio, ha perso a tavolino un guanto di sfida.

Ma che cos’è successo? In sostanza era stato proposto un guanto di sfida basato sulla creatività tra Mida e Holden. Il primo è riuscito a prepararsi per tempo e aveva l’esibizione pronta, mentre il secondo ha affermato di non esserci riuscito perché aveva molto altro da fare. Ha poi aggiunto di essersi concentrato di più sulla preparazione dell’EP:

“Io ero a finire il lavoro sull’EP, sono tre settimane che faccio le 6 del mattino. Non è mancanza di impegno, altrimenti non avrei accettato. Io produco i miei pezzi e sarebbe stato divertente. Ho accettato nella speranza di riuscire a fare anche questo, ma non ce l’ho fatta. Mi spiace se passa che non mi impegno”.

Ha anche raccontato di averci lavorato fino alle 6 del mattino e non ha avuto modo di fare altro. La giustificazione di Holden però non è per nulla andata giù a Lorella Cuccarini ed è scoppiata una concitata discussione con la professoressa:

“Anche tutti gli altri ragazzi lavorano e hanno fatto ciò che dovevano fare. In un programma come questo bisogna essere pragmatici, avete molto da preparare”.

Ad ogni modo Holden ha perso la sfida senza nemmeno esibirsi e il punto è andato alla squadra di Lorella ed Emanuel Lo.