Polemica per Asia Valente

In queste ore a finire al centro di una lunga polemica sui social è stata Asia Valente. L’influencer, che come sappiamo ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha infatti deciso di godersi qualche giorno in relax in Croazia. Tuttavia dopo essere arrivata a destinazione l’ex gieffina ha fatto una rivelazione che ha scatenato l’ira del web. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto. Come è ben noto ad oggi, a causa del persistere della pandemia, per spostarsi da una nazione all’altra c’è bisogno di mostrare l’esito negativo di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore.

Asia Valente così, come specificato sui social, si è sottoposta a ben due tamponi. Tuttavia i referti mostrati una volta arrivata in Croazia non andavano bene, non essendo documenti originali, ma solo delle copie. A quel punto l’influencer ha raccontato di non essersi persa d’animo, e di aver parlato con alcune figure competenti, che le hanno permesso di entrare in Croazia per via della sua popolarità. L’ex gieffina ha infatti mostrato il suo profilo Instagram, dimostrando così di essere una star del web. Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate da GossipeTv:

“Per andare in Croazia due ore fermi perché il tampone non andava bene. Finché non ho mostrato chi sono, quanti follower ho… e ci hanno lasciato andare”.

Naturalmente a quel punto sui social, a seguito delle dichiarazioni di Asia Valente, si è scatenata una vera e propria polemica e in molti hanno duramente attaccato l’influencer. Numerosi utenti infatti hanno condannato il comportamento dell’ex gieffina, che nel mentre però non ha ancora replicato alle critiche. Che nelle prossime ore Asia decida di tornare sull’argomento? Non resta che attendere per saperne di più in merito.

Novella 2000 © riproduzione riservata.