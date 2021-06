1 La camicia di Massimiliano Rosolino

Ieri sera è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi, e finalmente abbiamo scoperto chi sono i 6 finalisti di questa lunga edizione. Come sempre a guidare passo dopo passo i naufraghi dall’Honduras è stato Massimiliano Rosolino, ormai amatissimo dal fedele pubblico del reality show. L’inviato infatti puntata dopo puntata con i suoi modi di fare e con la sua simpatia ha saputo conquistare i telespettatori, e in molti si chiedono già se verrà riconfermato anche per il prossimo anno.

In attesa di scoprire cosa accadrà però, proprio nel corso della semifinale è accaduto qualcosa che ha portato Rosolino al centro dell’attenzione sui social. Massimiliano infatti in vista della diretta ha indossato una camicia che non è passata per niente inosservata, e che ha riacceso vecchi ricordi nei fan del Grande Fratello Vip 5. Ma vediamo perché.

Non tutti ricordano che la stessa camicia indossata ieri sera da Massimiliano Rosolino, apparteneva anche a Tommaso Zorzi. Ma non solo. L’influencer infatti l’aveva regalata a Francesco Oppini, che a sua volta l’aveva messa durante la puntata del 4 dicembre 2020, serata in cui il cronista sportivo ha deciso di ritirarsi dal reality! A quel punto i fan di Tommaso e Francesco non hanno potuto fare a meno di ricordare quel momento, e naturalmente non sono mancate le emozioni!

