Astro Novella di Joss: Elisabetta Canalis Venere magnetica

Spettacolo

Redazione | 8 Settembre 2023

Il ritratto astrologico di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis (Vergine ascendente Scorpione), nasce con uno splendido Mercurio nel segno natio della Vergine (domicilio base del pianeta). Non si perde certamente in voli pindarici, ed è molto concreta. È attenta all’errore, e ai dettagli che cura minuziosamente.

Dotata di ottimo sense of humor basato sull’understatement: il ridimensionamento ironico di situazioni serie. Oculata economicamente, socievole, ma non ama frequentare chiunque.

Anche Saturno accompagna i significati sovraespressi da Mercurio, rendendo Elisabetta ancora più concreta e diretta.

Il realismo è il suo punto di forza, come il suo punto di debolezza. Non aspira al potere, ma lo vorrebbe distribuire con giustizia ed equità.

È capace di rinunciare a molto, perché spesso si accontenta di poco per attitudine.

Guarda con realismo alla vecchiaia, e l’affronterà con una serie di check preventivi.

La natura del Sole nel decimo campo rappresenta la sua naturale predisposizione energetica alla vita pubblica e al successo. Anche il concorso del Nodo Nord al Sole è indice di grande intraprendenza comportamentale, spesso accompagnata da audacia e un pizzico di rischio, necessario per raggiungere vette alte per la realizzazione professionalmente.

Eleganza e insicurezza

Marte, simbolo dell’intraprendenza, si trova in Bilancia al sestile del Medio Cielo, ad

indicare come ab origine Elisabetta Canalis rifiuti l’aggressività pura e la diffidenza (dicotomicamente espresse dal segno opposto della Bilancia, quello dell’Ariete).

Non per questo si fa calpestare. Anzi, avendo il pallino della giustizia propria e altrui è in grado di scatenare una vera e propria guerra, se subodora un’ingiustizia. Marte dona un senso estetico improntato su una bella muscolatura armoniosa e senza eccessive forzature da troppa palestra.

È elegante nei modi e i tratti del viso sono armonici proprio da rappresentazione fisiognomica dell’esilio di Marte nel segno dell’edonismo, la Bilancia.

Probabilmente, con Plutone in Bilancia, è anche tagliente nei giudizi sul prossimo, che intelligentemente tiene per sé e per i suoi cari.

L’esilio di Plutone l’ha resa insicura in giovane età circa scelte professionali, ma l’ha resa vincente in età adulta sul piano affettivo, con l’incontro di un uomo di valore.

Carnalità e passione

La presenza di Plutone nell’undicesimo campo costringe il soggetto a fare i conti col futuro e necessitare accanto a sé di un uomo radicato, centrato e stabile nella professione e nel carattere.

Probabilmente gli alti e bassi del mondo dello spettacolo, che certo investono chi ne fa parte, trovano contrappasso in un affetto stabile e serio, su cui poter contare senza maremoto alcuno.

Venere in Scorpione la rende un’eterna carnale e passionale, perché seppur Venere sia in esilio nell’ottavo segno, il pianeta non perde affatto la sua verve erotica e complessa.

È una Venere che sprizza magnetismo da tutti i pori, e rende la bella Elisabetta carismatica e seducente.

L’ascendente nel segno ne sottolinea l’eros, come componente fondamentale della sua vita, evidenziando anche la necessità di essere leader di sé e del suo Mondo, lavoro compreso.

Non ama le imposizioni e le sottomissioni, la libertà fa parte del suo modus operandi: dove non c’è facoltà di espressione, Elisabetta non c’è.

La Luna in Capricorno, ciliegina sulla torta, le permette di avere un’ottima memoria: in grado di concentrarsi in profondità su fatti evitando futili diatribe emotive.

Quel Saturno si prepara a compiere un rinnovamento globale nella sua vita: si chiuderanno grosse porte e si aprono portoni dorati immensi (2023-2025).

Forse il cambiamento di Saturno è già condotto in buona parte da Giove di transito al trigono del suo Sole, che definisce un nuovo inizio personale e professionale.

Di recente la notizia del divorzio dal consorte, Brian Perry, noto ortopedico della Silicon Valley, Los Angeles.

Cento dei suoi giorni più belli all’amica di Novella Elisabetta Canalis.

a cura di Joss